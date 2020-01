Paulo Londra es acusado de “hacer abortar” a una joven española

Paulo Londra se encuentra en el ojo de la tormenta. Pues, este sábado, una joven española de 18 años llamada Lyna Bekkiche, a través de su cuenta de Twitter, reveló haber tenido una relación ocasional con el músico cordobés.

Lo que sorprendió de este hilo en Twitter fue que Lyna aseguró que quedó embarazada del cantante de trap y que Paulo Londra y el mejor amigo de él , Piero Graziani, la manipularon para abortar.

“Hace unos meses tuve "la suerte" de conocer a Paulo Londra, artista el cual siempre había admirado por su humildad y por su música la cual no trata ni de drogas, ni fiestas, ni de chicas sexualizadas. Por razones de la vida Paulo y yo acabamos teniendo relaciones sexuales mientras él estaba de tour en Madrid. No usamos protección, y por mucho que yo tomará la pastillas, un mes después me dí cuenta que estaba preñada del hijo/a de Paulo”, contó Bekkiche en la red social.

“A unos días de saber que estaba embarazada decidí tenerlo porque sentía una gran conexión con el bebé. Cuando Paulo se enteró de que yo quería tener ese bebé, mando a Piero a Madrid para convencerme y manipularme de abortar. A los días me cansé de todas las cosas que me decía... Que si le iba a arruinar la carrera a Paulo, que el bebé iba a crecer sin padre que una mujer con un bebé no podía triunfar en la música (yo quiero ser cantante), que si yo abortaba ellos me iban a ayudar en la música, y mil cosas más... Me cansé de todo lo malo que me decía y decidí abortar para estar en paz y por el bien de Paulo”.

“A las horas de abortar Piero ya estaba en un vuelo de vuelta a Argentina. Me habló durante unos días, me dijó que fuera a un terapeuta y después me bloqueó en todas partes. Paulo nunca me pregunto cómo estaba yo ni me llamó para saber cómo me sentía cuando se lo reproche, me puso escusas FALSAS para hacerme sentir mal y tenerle piedad... Yo vivía sola en Madrid y todo me iba bien, decidí volver a casa de mis padres porque necesitaba el apoyo familiar, mis amig@s de toda la vida y APOYO”, señaló la joven española.

Ante este escándalo, el medio argentino “RatingCero.com” se comunicó con Lyna, quien les dijo que ella había abortado por la insistencia del rapero y su mejor amigo.

“Yo no tuve diálogo con Paulo después de lo que pasó, pero sabía que estaba embarazada de él. Le hablé al fotógrafo. Cuando le contó el embarazo, él me bloqueó de todos lados. Estuve dos días sin saber qué hacer. Yo tenía diálogo con su mejor amigo Piero (Graziani), pero sabía que Paulo en esos días iba a ir a sus primeros Latin Grammy y no se los quería arruinar, entonces le conté la situación a Piero y le pedí que lo hablemos con Paulo cuando vuelvan a Argentina”, reveló la joven al medio argentino.

“Yo tenía muchas opciones, ninguna era abortar. Me llaman Piero con Paulo. Lo primero que me dice es ‘te mando dinero para que tú puedas abortar’. Él no me pidió opinión ni nada. Él me decía que ‘tenía novia’, que ‘iba a arruinar su carrera’ y ‘cómo voy a criar un niño si tengo 18 años’”.

“Me hablaba mucho de música porque sabe que es mi debilidad. Me hablaba de todo lo que podía hacer en la música sin tener un hijo. Estábamos desde las 11 de la mañana hasta la noche, durante una semana. Aclaro que no pasó nada entre nosotros y nunca me amenazó de ninguna forma. En un momento dije ‘ya está, no aguanto más’. Hablé con mi madre y le conté. Ella me dijo que esperara unos días o semanas para que sea mi decisión, pero no le hice caso. Después le pedí a Piero que lo llame a Paulo. Le dije ‘voy a hacer esto por tí, estoy harta, no quiero ser la responsable de arruinar tu vida’. Él me decía ‘muchas gracias, te voy a ayudar un montón, somos súper amigos’. Me comía la cabeza para que no me arrepintiera. Fuimos con Piero y firmé los papeles. Si bien nadie me obligó, hubo una manipulación. Nadie me puso un cuchillo. Y lo hice”, aseguró Lyna.

Según informó el medio argentino, ellos intentaron comunicarse con Paulo Londra y su representante, pero ninguno de los dos dieron declaraciones al respecto hasta entrada la tarde de este sábado.