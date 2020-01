Conoce las películas favoritas que ganarían los Globos de Oro 2020 [VIDEOS]

No queda nada para la celebración del evento más esperado como son los Globos de Oro. Por ello, cada año Beverly Hilton Hotel es el lugar ideal para reunir a los mayores exponentes del cine en esta premiación.

Antes de que comience la ceremonia te contamos los favoritos de la noche que apuntan en llevarse más de un Golden Globe como mejor cinta o programa de televisión.

¿Cuáles son las películas ha ganar un Globo de Oro?

Lo que genera expectativa en este séptimo arte son los ganadores y filmes que ganaran, será un referente para los próxima organización de los Premios Oscar.

Entre los destacados que están siendo considerados los posible ganadores son de la producción de Netflix, el cuál 'Marriage Story' es la más nominada, luego viene 'The Irishman' con cinco así como 'Once Upon a time in Hollywood', mientras 'The Joker' tiene cuatro.

Vídeo - 'Marriage Story' con Scarlett Johansson

Vídeo - 'The Irishman'

Vídeo - 'The Joker'

Series favoritas a ganar un Globo de Oro

Desde la pantalla chica también se ha posicionado en la premiación. Por eso, ‘The Crown’ tiene cuatro nominaciones, ‘The Morning show’, ‘Big Little Lies’ y ‘Succession’ con tres nominaciones; dando como resultado el gran empoderamiento de las industrias de streaming este año.

Vídeo -Nominados Globos de Oro 2020