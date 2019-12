Angélica María a sus 75 años no pierde la fe de encontrar el amor [FOTOS]

Angélica María es una de las reconocidas actriz que destacó en la época de oro en la industria del cine en México, llegando a participar en importantes producciones junto a su hija Angélica Vale en 'La fea más bella'.

La intérprete a sus 75 años ha decidió imponer y no tener miedo a seguir disfrutando de la vida, por ello, libremente confesó el deseo de querer enamorar otra vez.

¿Angélica María desea enamorar otra vez?

La mexicana todavía mantiene la ilusión de conocer aun hombre que la conquiste y pueda acompañarla por el resto de sus días. Aunque no existe una edad para enamorarse, 'La novia de México' indicó que estaría dispuesta a dejarlo todo por un nuevo amor.

Por medio de una entrevista a 'Sale el Sol', indicó, “yo dejaría bastante por un hombre para mí, un compañero mío, sí dejaría”, aunque no se volvería a casar.

"Yo sí nací para tener un hombre, yo sí nací para tener un compañero, lo he esperado toda mi vida. Me encantaría, pero luego piensas todas esas cosas y dices 'hay qué flojera, dónde voy a vivir', o sea, sería cada quien en su casa obviamente. Ya cambiaría todo y a veces (dices) ‘hay me caso’ pues ya no, cómo a estas alturas”.

Esposo de Angélica María

La artista manifestó que aún no se le acerca el hombre que espera que sea su compañero. Por ello, recordó que disfrutó el romance con Raúl Vale, padre de Angélica Vale, con quien tuvo un matrimonio de 14 años.

“Tuve a Raúl Vale, que fue el amor de mi vida, tuve a Marco que fue divino, tuve mis noviazgos, padres, con Alex, noviazgos padrísimos con gente padrísima, hombres padrísimos”.

“La verdad no se me acercó el hombre que yo quería que se me acercara. Casi todos estaban casados, ni modo es la verdad, ahora ya no están casados, pero andan con chamacas, entonces ya no hay nada qué hacer”.

Angélica también quiso aconsejar a las jóvenes que disfruten su edad y sus actividades, pues, el tiempo pasa rápido y no regresan los años. “Yo trabajé tanto, me la pasé trabajando que volteé la cabeza un día y ya era una señora vieja, así que disfruten cada día de sus vidas”.

Novela de Angélica María