Mauricio Islas rompe su silencio tras la supuesta violación a Génesis Rodríguez

Hace 15 años, Mauricio Islas se vio envuelto en una controvertida situación tras ser acusado por Génesis Rodríguez de haberla violado cuando la actriz era menor de edad. Ahora, el protagonista de la telenovela La loba va a plasmar este difícil momento en un libro que verá la luz el próximo 2020.

El intérprete dejó claro que no pretende hablar mal de la hija de José Luis Rodríguez, solo quiere contar su experiencia personal con esta situación. Sin embargo, aclaró que siempre supo que todo se resolvería de manera adecuada porque el asunto fue distinto a como se dio a conocer a nivel público.

¿Qué dijo Mauricio Islas ante la violación a Génesis Rodríguez?

“Lo que incluyo es, por supuesto, todas las etapas en mi vida que me han marcado, cómo me han marcado y cada una lo que me ha dejado”, mencionó Islas a los medios de comunicación. “A final de cuentas son experiencias que tienes en la vida y que te toca vivir”.

“Están dos lados siempre. De lo que hablo ahí es de lo que a mí me costó, de lo que yo me tuve que hacer responsable y, sobre todo, de lo que entendí de ese proceso”, enfatizó.

“Sabía que ese tema, tarde o temprano, se iban a arreglar de una y otra forma porque las cosas no eran como se decían. Pero, independientemente de eso, sí había algo que también tuve que hacerme responsable, por algo me tocó vivirlo”.

