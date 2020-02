Marisela Puicón apareció en 'Caso Cerrado' [VIDEO]

La actriz y cantante Marisela Puicón tiene tuvo una presentación en un reconocido programa de Telemundo y no muchos peruanos no lo sabían. Y es que la ex bailarina de cumbia fue panelista de ‘Caso Cerrado’.

Marisela le contó a la Doctora Polo que cuando tenía 15 años tuvo un accidente junto a su novio por realizar prácticas de skateboarding. En la narración se puede escuchar que su pareja falleció y que ahora tiene miedo por su hermano menor.

Echa un vistazo al video de Marisela Puicón :

¿Qué dijo Marisela Puicón?

La cantante reveló a Perú.com que participó en ‘Caso Cerrado’ como actriz porque las personas que pasaron por el caso tenían pánico escénico.

“El caso que se presentó es de la vida real. Lo que sucede es que hay gente que tiene pánico escénico, entonces se contrata a actores o actrices. ¿Cómo me contactaron? Me recomendaron. Participé en este programa y en otros”, indicó.

Y es que la misma producción de ‘Caso Cerrado’ reveló que los hechos que se presentan en el programa son reales, pero que la mayoría de las veces usan actores, ya que las personas que presentan sus denuncias no se atreven a salir en el programa por el pánico escénico, como dijo Marisela en aquella ocasión.

¿Quién es Marisela Puicón?

Marisela Puicón es una actriz, cantante y bailarina que destacó en el Perú por ser integrante en distintos grupos de cumbia y en algunas miniseries.

Marisela Puicón en Vírgenes de la Cumbia

La popular actriz y cantante peruana logró gran notoriedad gracias a su participación en la telenovela 'Vírgenes de la Cumbia', donde compartió roles que otras artistas nacionales, como es el caso de Maricarmen Marín.

De qué trató Vírgenes de la Cumbia

Salvador "Mágico" Sandoval (Toño Vega) es un compositor de salsa retirado que se gana la vida como taxista. Tras varios años decide retomar su carrera como productor musical y formar un grupo musical femenino de tres integrantes. En su búsqueda encuentra a Fátima Díaz (Maricarmen Marín), una corista de un grupo parroquial. Guadalupe (Carolina Infante), una chica que llega desde Piura a Lima para triunfar y cumplir su sueño, y Mercedes (Tula Rodríguez), una mujer del Callao que se encuentra con Mágico cuando este le hace el servicio de taxi.

Con las tres integrantes ya reunidas Mágico forma el grupo "Las tres Marías", días después, luego de grabar su primera canción, tienen su primera presentación la cual resulta un desastre al tropezarse las integrantes entre sí, causando un alboroto en el local donde se presentaban.

Por otro lado María García (Marisela Puicón), recién llegada de Iquitos huyendo de su mánager explotador, le pide a Manolo Gil (Carlos Barraza) que la ayude a lanzarse a la fama y por sugerencia de Gil ingresa al grupo de Mágico, y Mágico decide.

¿Cuántos años tiene la Doctora Polo?

La exitosa abogada y personaje de televisión nació el pasado 11 de abril de 1959, por lo que actualmente tiene 60 años y goza de un gran éxito con su programa 'Caso Cerrado', donde día a día presenta un caso nuevo referente a temas del acontecer social.

¿Cuándo nació la Doctora Polo?

La doctora Polo nació el 11 de abril de 1959 y tiene 60 años.

¿Qué tipo de programa es Caso Cerrado?

Caso cerrado (abreviado como CC) es un programa de televisión transmitido desde abril de 1990 por la cadena televisiva Telemundo desde Florida, Estados Unidos, cuyo formato se basa en la resolución de conflictos. Su presentadora es la doctora en leyes cubana-estadounidense Ana María Polo.