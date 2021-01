Carlos Zambrano: "Me gustaría jugar en Alianza, esté en segunda o tercera"

El defensor peruano Carlos Zambrano entabló comunicación con GolPerú tras su arribó a la capital para comentar que le gustaría vestir la camiseta de Alianza Lima así sea en Segundo o Tercera división y, además, que tiene como objetivo retirarse en Boca Juniors ganando la Copa Libertadores.

Mientras cumple las medidas impuestas por el Ejecutivo, el 'Kaiser' comentó que todavía le quedan un par de años de contrato con el equipo argentino y que espera finalizar su vincula obteniendo el trofeo más importante de Sudamérica.

"Me he sentido muy cómodo en el grupo y en el club, me han tratado muy bien, pudimos ganar dos títulos y queda pendiente la Copa Libertadores, que es un sueño para el equipo", señaló el seleccionado nacional.

Zambrano, que debió enrolarse a la pretemporada de Boca Juniors, reconoció que su relación con la directiva es muy cordial: "Con la dirigencia me llevo muy bien. Tengo dos años más de contrato en Boca y espero cumplirlo y prolongarlo. Me gustaría irme de Boca con una Libertadores".

"A nivel de entrenamiento, Argentina es mucho más fuerte que Europa, no estaba preparado, pero al final te va acoplando", añadió el futbolista.

¡Por amor a la camiseta!

Ya conocido por su amor a Alianza Lima, Carlos Zambrano lamentó el descenso del 2020 y dejó bien en claro que en algún momento le gustaría defender los colores del conjunto blanquiazul así sean en Segunda o Tercera división. "Me gustaría jugar en Alianza en algún momento, así esté en segunda o en tercera, que sé que no va a pasar. El sentimiento que hay por Alianza no tiene que ver si está en primera o segunda".

