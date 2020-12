Críticas por spot publicitario en el que aparece Daniel Peredo: "Aún no te me unas"

Hace poco, se difundió un vídeo en el aparece el recordado periodista y narrador deportivo, Daniel Peredo. En el material audiovisual se puede ver de forma digital al comunicador, quien forma parte de la campaña denominada "Perú, te quiero", que busca concientizar a los peruanos en la lucha contra la pandemia.

Sin embargo, luego de llegar a la plataforma digital YouTube, el spot publicitario no recibió el porcentaje esperado de comentarios positivos.

En el clip, se puede observar una recreación digital de Daniel Peredo, quien aparece en la cima del Estadio Nacional, buscando concientizar a los peruanos para superar la crisis a causa de la COVID-19; no obstante, las frases como: "Aún no te me unas", "Era hoy que tenía que volver para decirles", "Así no juega Perú, señores", fueron las que, de alguna forma, causaron opiniones divididas.

Algunas de las críticas apuntan a que el vídeo es "insensible" e "irrespetuoso", puesto que sostienen que las líneas emitidas durante el spot son "perturbadoras", ya que buscan concientizar a la ciudadanía aludiendo la muerte del comentarista deportivo.

Spot incluye a Daniel Peredo

Otro grupo de usuarios coincidieron en que la intención seguramente fue "buena", pero la ejecución del plan no ha sido efectiva, ya que ha generado más malestar que comentarios positivos.