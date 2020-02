Gladys Tejeda culminó la maratón de Sevilla y logró clasificar a Tokio 2020

La atleta peruana Gladys Tejeda quedó en quinto lugar en la Zurich Maratón de Sevilla y clasificó a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Gladys Tejeda logró la marca de dos horas, 27 minutos y ocho segundos, lo cual le permite concretar su participación en las olimpiadas.

La atleta peruana superó las dos horas, 29 minutos y 30 segundos, marca mínima que solicitaba la organización World Athletics para poder estar en Tokio 2020.

La ganadora de la Maratón de Sevilla fue la ugandesa Juliet Chekwel, seguida las etíopes Gada Bontu y Sifan Melaku, que completaron el podio de la categoría femenina absoluta. Josephine Chepkoech de Kenia se ubicó en cuarto lugar.

LO ÚLTIMO | ¡Gladys Tejeda clasificó a los Juegos Olímpicos Tokio 2020! La atleta peruana quedó en el top-5 en la Maratón de Sevilla. Registró un tiempo de 2h27m8s. Perú siempre arriba pic.twitter.com/nWBIC3Esjp — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) February 23, 2020

“Por ranking me ubico dentro de las 80 primeras a nivel mundial, pero tengo que asegurar este domingo con el tiempo requerido para estar en Tokio 2020. Me he preparado, me encuentro bien y espero conseguir el objetivo”, manifestó Tejeda antes de la competencia.

Con la clasificación a Tokio 2020 que acaba de obtener Gladys Tejeda, Perú tendrá 16 representantes en los Juegos Olímpicos que se celebrarán en la capital japonesa.

¿Cuándo iniciará los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

Tal como estaba previsto, Tokio 2020 arrancará el viernes 24 de julio al 9 de agosto, y los organizadores aseguraron que la ceremonia de inauguración no cambiará de fecha pese a la epidemia por el coronavirus.

Gladys Tejeda pertenece a la élite del fondismo en todo el continente y es una de las mejores deportistas que ha tenido el país en su historia. Es la única maratonista peruana que logra clasificar 3 veces a unos Olímpicos.



Hoy consiguió su mejor marca en toda su carrera pic.twitter.com/94DNlEkMCL — Alberto Vega (@albertovega25) February 23, 2020

Con información de Andina