Daniella Borda: “Lima 2019 fue una gran experiencia, no todo es fútbol”

La peruana Daniella Borda fue entrevistada por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) acerca de su preparación con miras a Tokio 2020, donde reconoció que todavía tiene chances de conseguir un boleto para los Juegos Olímpicos.

Nuestra representante nacional volvió a la competencia luego de brindar una gran imagen en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Ahora, Daniella quiere mejorar su presentación en los próximos torneos que se avecinan con el objetivo de conseguir lograr su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La deportista sabe que estar en unas olimpiadas es la “gloria máxima” para cualquier atleta, quien estará siendo observado por todo el mundo.

Lee la entrevista a Daniella Borda

¿Qué conclusiones te dejó Lima 2019? ¿Te esperabas un sexto puesto?

Lima para mí fue una experiencia bien fuerte, tuve un buen resultado en la clasificación y no me esperaba un sexto puesto, pero me dejó una sensación muy bonita... se demostró que en el Perú no todo es fútbol, cuando se necesita que se pongan la camiseta por cualquier selección, están siempre presentes y alentando a sus deportistas a toda costa.

Me imagino que ya pasaste la página y entrenas pensando en tu próximo reto… ¿Es Tokio tu próximo objetivo?

Si, aun me sigo preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio.

¿Cómo es el sistema de clasificación en tu caso? ¿Aún hay chances?

Este año quedan 2 formas de clasificar, por ranking después de las primeras dos copas del mundo y por invitación o wild card. Estamos preparándonos para estas copas que se vienen ahora en marzo.

¿Desde hace cuánto representas al Perú?

Si no me equivoco desde finales desde el 2012, cuando la federación empezó a preparar un grupo de tiradores juniors para el Mundial de Lima en el 2013. Pero empecé a viajar para representar al país internacionalmente desde el 2014.

¿Qué se siente entrenar, competir y subirse a podios por tu país?

La sensación que se siente cuando estas disparando con los colores de tu país... en verdad que no tiene precio, es súper bonito ver a tu equipo uniformado y dejando todo en la cancha para obtener resultados o para llegar al podio.

¿A quiénes dedicas tus buenos momentos?

La verdad que a mi familia, con el deporte me pierdo muchos cumpleaños, eventos y reuniones, y a pesar de todo siguen mis puntajes este donde este, alentándome hasta que vuelvo a casa.