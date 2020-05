Ciro Maguiña renuncia a comité COVID-19 tras declaraciones de Víctor Zamora

El doctor Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, anunció su decisión de retirarse del comité de expertos que trabaja con el Ministerio de Salud en la lucha contra el coronavirus, debido a las recientes declaraciones brindadas por el ministro Víctor Zamora, a las cuales calificó como "un maltrato" contra el personal médico.

"Lamento las declaraciones del ministro, y que se ha ratificado en una entrevista, que para él no ha pasado nada, y eso hoy, en el Consejo Nacional, vamos a ser transparentes y objetivos en los pedidos de renuncia de los cuerpos médicos", aseguró el letrado en entrevista con RPP Noticias.

"He decido retirarme del comité de expertos porque me siento dolido como médico. El maltrato en nombre de la orden médica y no puedo seguir avalando a una persona que nos ha dañado. He llorado, pero decido dar un paso al costado. Seguiré trabajando para ayudar a que no se muera más gente, pero viendo la pasividad debería pedir disculpas", acotó.

El vicedecano del CMP aprovechó para pedir al Gobierno que Loreto y las regiones del norte del país sean declaradas "zonas de desastre", debido a las condiciones sanitarias, higiénicas y sociales que hay en estas zonas frente a la COVID-19.

"El gesto ha sido bueno y queremos que sea sostenido. Las cosas están graves en Pucallpa y probablemente el norte. Entonces, en vez de ir bomberos al lugar, declaremos en desastre y movilizar todos los recursos como en un terremoto. Eso va a permitir que el sufrimiento sea menor, porque las condiciones de trabajo en Loreto son deprimentes", argumentó.

Ciro Maguiña cuestiona a Víctor Zamora por contagio de médicos en Iquitos

Maguiña se mostró incómodo al saber que los médicos que acudieron a ayudar en casos de COVID-19 hayan resultado infectados por la falta de Equipos de Protección Personal (EPP). En esa línea, advirtió que se han registrado 750 médicos infectados, de los cuales 37 se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos.

"(…) A veces dotan de materiales que son de mala calidad. Yo lo vi hace poco al ministro (de Salud) bien enropado y al director regional con una mascarilla quirúrgica. Eso no puede ser, así todos nos vamos a infectar. Ese tema corresponde al Estado y el Colegio Médico de sus fondos ha comprado para dotar a estos colegas para que no se mueran, pero esto no basta", expresó.