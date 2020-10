¿Por qué es importante hacer ejercicio con un HUAWEI Watch Fit?

Empezar o terminar el día dedicándote tiempo es muy importante. Mediante el ejercicio se generan feromonas de placer, liberando estrés del trabajo y ayudando a mantener una mente despejada y positiva. Por tal motivo, la experta en entrenamiento deportivo, Vanna Pedraglio, brinda tres razones de por qué los usuarios deberían ejercitarse de la mano con el HUAWEI Watch Fit.

Mente motivada y cuerpo activo

Las rutinas de ejercicio brindan orden, disciplina y mantienen la mente ocupada y motivada. Gracias a las rutinas, señala la experta, las personas están más concentradas y empiezan el día con energía y actitud positiva.

“La gente tiende a no salir, no caminar, no moverse. El trabajo en casa hace que más personas estén más tiempo sentadas. Por eso, a través del Watch Fit, puedes programar que te llegue una notificación para recordarte que debes pararte, estirarte o realizar alguna actividad física para evitar el sedentarismo”, expresa Vanna Pedraglio. Además, agrega que las rutinas de entrenamiento hacen que las personas empiecen su día con orden para no estresarse más de lo que uno debe.

Conoce cómo funciona tu cuerpo

Hoy, las personas se enfocan más en el tiempo del ejercicio que en su calidad. A través del HUAWEI Watch Fit, señala Vanna, puedes medir tu saturación de oxígeno en la sangre (SpO2) y saber cuánto demorarás en recuperarte o en qué momento las personas deben tener una pausa.

“Esto te ayuda porque te enseña de forma personalizada cómo funciona tu cuerpo y así ponerte límites. Además, el reloj mide tus pulsaciones las 24 horas del día, y con ello puedes saber cuál es tu pulso mínimo y máximo de entrenamiento. Con esto sabes hasta dónde exigir a tu cuerpo y a tu corazón, y que tanto te demoras en recuperarte”, explica la experta.

Sueño profundo

Conciliar el sueño no significa dormir bien. Por tal motivo, gracias al HUAWEI Watch Fit, los usuarios pueden monitorear sus horas de sueño profundo, que es algo importante para poder descansar correctamente y mantenerse sano.

Vanna revela que lograr un sueño profundo es una de las cosas más importantes para absorber todo lo que se ha aprendido durante el día, así como para recuperarse del entrenamiento o estrés del día anterior. “A través de HUAWEI TruSleep™ 2.0, se puede llevar el registro preciso del estado del usuario durante las horas de sueño y analizar su calidad”, puntualiza.

Para la fundadora de Vanna, el objetivo de la tecnología en el mundo fitness es ayudar al usuario a cumplir efectivamente sus rutinas y brindar una mejor calidad de vida.

Los usuarios que están interesados en comprar el HUAWEI Watch Fit, lo pueden encontrar en sus presentaciones Verde Menta (Mint Green), Rosa Sakura (Sakura Pink), Naranja Tropical (Cantaloupe Orange) y Negro Grafito (Graphite Black), desde 399 soles en los establecimientos autorizados como Huawei Experience Store (HES), Falabella, Ripley, Tottus, Plaza Vea, Oechsle, La Curacao, Wong, Metro, Sodimac, Linio, Juntoz, Mercado Libre y Claro. Para más información, pueden ingresar al siguiente link.

