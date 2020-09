¿Sabes por qué debes conocer tus niveles de oxígeno en la sangre?

Hoy se ha vuelto indispensable monitorear los niveles de oxígeno en la sangre (SpO2), ya que estar por debajo de lo indicado (menos del 90%) podría ser síntoma de que algo no anda bien en el cuerpo y es necesario revisarlo con un especialista.

Por tal motivo, el médico cirujano y endoscopista bariátra Erick Piskulich (@dr.piskulich) señala que, mediante el uso del HUAWEI Watch Fit, una persona puede anticipar y prevenir posibles riesgos que se pueden detectar con los niveles de oxígeno en la sangre, monitorear su estrés y saber si una persona está descansando correctamente.

Para empezar, el SpO2 es el quinto indicador más importante de salud, después del ritmo cardíaco, presión sanguínea, velocidad de respiración y temperatura corporal, ya que las células requieren de una buena oxigenación para funcionar correctamente.

Por esto, el especialista señala que es muy importante conocer los niveles de oxígeno en la sangre, porque dependiendo de ello podrías saber si necesitas ir a un doctor.

“Conocer tus propios niveles de oxígeno no solo te ayuda a estar alerta, sino también te anticipa y previene posibles riesgos reales. Además, los gráficos que muestra el HUAWEI Watch Fit son fáciles de interpretar y seguir. Es importante que sea amigable al usuario”, señala.

Además, agrega que monitorear el sueño es importante porque los cuadros de estrés y ansiedad se han incrementado notablemente en estos días. “El Watch Fit puede controlar nuestro sueño e identificar seis tipos de alteraciones y brindar sugerencias para su mejora. Además, monitorea las 24 horas los niveles de estrés, para así advertir cuando se tienen que hacer pausas activas y ejercicios de respiración”, enfatiza Piskulich.

Si te sientes cansado, puede ser un síntoma de un bajo nivel de oxígeno en la sangre o deberse a que no has descansado correctamente por estrés u otros factores. El doctor aclara que, pese a dormir entre seis u ocho horas, no hay garantías de que se tenga un buen sueño.

“Una persona puede dormir ocho horas y tener un pésimo sueño. Esto altera las hormonas del organismo y aumenta nuestros niveles de estrés, por lo que las personas presencian más cansancio y hasta pueden aumentar de peso. A través del smartwatch, puedes medir tu frecuencia cardiaca y hasta te recomienda dinámicas de liberación de estrés, como la respiración. Simplemente te avisa y te ayuda efectivamente”, advierte Piskulich.

Se sabe que un smartwatch no es un instrumento médico; sin embargo, ofrece valores que sirven de referencia para saber qué tan bien están tus niveles de oxígeno en la sangre. El SpO2 es un indicador fisiológico del sistema respiratorio que, si mides constantemente sabrás el momento indicado para tomar un descanso o en su defecto, ir al médico para prevenir daños mayores.

