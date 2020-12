Año Nuevo: Propósitos sexuales (de solteros y parejas)

Mejorar la sexualidad también debería ser un propósito para este nuevo año 2021. Ya sea que te encuentres en una relación o disfrutando la soltería, te recomendamos poner en tu lista de intenciones: lograr ser más efectiva en el ámbito sexual.

Si te encuentras en una relación y sientes que no es tan emocionante como en sus inicios, seguro es porque el erotismo ya no es tu prioridad. Si bien no es lo único a lo que debemos darle importancia, sin duda, la pasión es el ingrediente principal de este ritual, y si la hay entre dos, se reavivan otros aspectos en el día a día.

Si estas soltera y consideras que estás fallándote a ti misma al desconocer algunos puntos importantes de tu sexualidad, debes saber que nunca es tarde para comenzar y darle un giro favorable a tu vida sexual.

Hacer más ejercicio, comer saludable, ser mejor persona… ¿Y por qué no ser un excelente amante? Si lo estás reflexionando, te decimos cómo arrancar. Aquí los propósitos sexuales que puedes apuntarte para que el 2021 sea de un intenso color fuego.

Infórmate

Informarte te pone en un lugar privilegiado frente a quienes no tienen ni la más pequeña intención de mejorar a través del conocimiento, y en este caso, acerca de la sexualidad humana. No es imprescindible convertirte en una sabia del tema, pero sí saber sobre las necesidades y antojos íntimos de la mujer y el hombre —sobre todo los tuyos y los de quien quieras que te acompañe.

Practica y explora

Luego de haber adquirido conocimiento del tema, es momento de poner en marcha esos hallazgos. El conocimiento y la practica derribará viejas creencias, tabúes y prejuicios, y de este modo, poder gozar plenamente de tu vida sexual.

Perfecciona

Si eres de las personas que buscan y experimentan opciones actuales e intensas, tu acompañante es muy afortunada, ya que siempre habrá algo nuevo o revolucionado a favor de las artes amatorias y, por supuesto, del deleite mutuo. Entonces, el propósito será no bajar la guardia y seguir perfeccionándote.

Experimenta

Si eres de las personas que busca vivir situaciones nuevas, proponte practicar las tendencias sexuales ya ya no postergues tus ganas de salir de tu zona confortable. Puedes llevarte una grata sorpresa.

Adiós estrés

El año 2020 nos llenó de mucho estrés debido a la situación de la pandemia, para ponerle fin a este malestar, proponte tener una vida sexual activa. Recuerda que diversos estudios señalan que el sexo disminuye el estrés.

Conversa

Ya no retrases la comunicación sobre lo que te gustaría hacer y que te hagan, ya sea en el ámbito sexual o amoroso. Sin duda, revelar tus inconformidades y anhelos será enriquecedor y hasta liberador (y no pasa nada si te dice que no, gracias). Ya sea tu pareja o quien te acompañe casualmente, sugiérele que también confiese sus deseos, así fomentarás la confianza entre ambos y se redondeará el acuerdo sexual.