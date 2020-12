Errores más frecuentes que se cometen a la hora de usar el preservativo

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el preservativo tiene una efectividad de 98% que lo convierte uno de los métodos anticonceptivos más populares y una de las mejores barreras de protección frente a algunas Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Sin embargo, se ha registrado casos en los que no son usados manera correcta, aumentando el fallo a un 18% en lugar de solo el 2%. Por ello, a continuación te brindamos la lista de aquello que no debes hacer al momento de usarlo.

1. No colocarlo en el momento correcto

Recuerda que el condón debes portarlo durante toda la relación sexual. Para ello, debe ser colocado antes de la penetración con el pene erecto. Por ningún motivo debe ser retirado si aún el miembro viril y la vagina tienen contacto.

2. Abrirlo con la boca

Este es uno de los errores más graves, ya que conlleva a que se rompa con facilidad.

3. Reutilizarlo

Son de un solo uso. Ni se lavan ni se reciclan.

4. No revisar la fecha de vencimiento

Este paso es muy importante, pues si no lo haces existe un gran riesgo de que mientras ocurra el coito haya ruptura.

5. No sostener el condón al retirar el pene

Este es un error muy común, incluso si el pene está aún erecto, pero mucho más si ya está flácido. Sujeta la base al retirarlo, para evitar que se corra y se derrame el semen.

6. No usarlo para el sexo oral

La ciencia ya ha demostrado que, a través del sexo oral, también es posible transmitir ITS. Por ello, lo mejor es utilizarlo con sabor o sin él. También hay parches de látex para la vulva y el ano.

7. No cambiarlo según la práctica sexual

Para cada práctica sexual es necesario cambiar el preservativo, sobre todo si pasa del ano a la vagina o a la boca.

8. No utilizarlo con la lubricación suficiente

Esto podría terminar en ruptura del condón o desgarros, que pueden aumentar el riesgo de contagios y ningún tipo de placer sexual respectivamente. En caso no exista lubricación natural suficiente, no dudes en añadir uno artificial.

9. Guardarlo donde no debes

Olvídate de dejarlo en la billetera, en el auto o en la cartera. Recuerda que el preservativo debes mantenerlo en lugares seco y templados.

10. Usar tijeras para abrir el paquete

Por ningún motivo debes hacer esto: ni con nada filoso, ni siquiera los dientes. De hacerlo, puedes dañar el condón.

¿Cómo usar un condón?

El Ministerio de Salud brinda los siguientes pasos para mantener sexo seguro:

1. Verifica la fecha de vencimiento: Si el condón estuviera vencido, no lo uses porque podría romperse. Asimismo, fíjate antes de utilizarlo de que no esté roto o dañado.

2. Distribuye el lubricante que tiene el empaque alrededor de todo el preservativo. Hazlo cuidadosamente.

3. Abrir el empaque con cuidado: Evita usar los dientes porque podrías dañarlo.

4. Apretar la punta del condón para que no quede aire.

5. Colocarlo cuidadosamente en el miembro viril hasta desenrollar el preservativo.

6. Cuando hayas eyaculado, retira, envuelve y desecha este producto.

VÍDEO SUGERIDO

Con información de: La República.