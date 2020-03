La relación entre la luna y el ciclo menstrual

Hoy en día cada vez son más las mujeres que se dedican a investigar y difundir conocimiento sobre el ciclo menstrual, un proceso natural femenino que las mujeres experimentamos durante más de tres décadas de nuestra vida pero del que sabemos muy poco o casi nada todavía.

Parte de ese nuevo conocimiento sobre la regla está inspirado en los saberes ancestrales en torno a ella y en cuyo centro se encuentra la relación entre las fases de la luna y las fases del ciclo menstrual, lo que era antiguamente una muestra de la conexión entre la Naturaleza y las mujeres.

La Luna y el ciclo menstrual

Desde un punto de vista simbólico, mientras el sol es interpretado como una fuerza masculina, la luna representa la fuerza femenina. Los ciclos continuos de expansión y contracción lunares que se manifiestan a través de sus fases se relacionan con dos fenómenos: las mareas y el ciclo menstrual de las mujeres.

Durante los 28 días que dura un ciclo menstrual, según el modelo establecido, se completan las 4 fases: la menstrual, la preovulatoria, la ovulatoria y la premenstrual, mientras que la luna atraviesa en ese mismo lapso de tiempo por 4 fases diferentes: luna nueva, luna creciente, luna llena y luna menguante.

Esto da como resultado que cada fase del ciclo menstrual se corresponda con una fase de la luna: luna nueva (fase menstrual), luna creciente (fase preovulatoria), luna llena (fase ovulatoria) y luna menguante (fase premenstrual).

Como ya he explicado en otros artículos, cada fase del ciclo menstrual posee unas características corporales, mentales y emocionales distintivas que dotan a las mujeres de fortalezas y vulnerabilidades diferentes a lo largo del mes. Además, en cada fase del ciclo menstrual emerge dentro de nosotras un arquetipo femenino: la anciana o la sabia (menstrual), la adolescente o la rebelde (preovulatoria), la madre o la sensual (ovulatoria) y la hechicera o la guerrera (premenstrual).

¿Qué pasa si mi regla no coincide con la luna?

Ahora que sabes de qué manera las fases de la luna coinciden con las fases del ciclo menstrual, probablemente te preguntes si es que eso realmente ocurre en tu cuerpo. Si es así tal vez te sientas orgullosa de vivir tu regla de acuerdo al movimiento lunar, y si no es así quizás comiences a pensar que algo malo hay en ti.

Entonces se hace necesario aclarar lo siguiente: el ciclo menstrual no tiene por qué sincronizarse con el ciclo lunar. En la gran mayoría de casos, los ciclos menstruales de cada mujer tienen duraciones diferentes a lo largo de su vida, por lo que las fechas en los que comienzan y en los que terminan son aleatorias.

Esto no quiere decir que en algunas mujeres no ocurra esta coincidencia porque de hecho ocurre, pero las que no menstruamos al ritmo de la luna no somos mejores ni peores menstruantes.

La relación entre la duración y las fases del ciclo menstrual y el ciclo lunar surgieron a partir de diversas culturas y mitologías antiguas, cuyas premisas se han mantenido vigentes hasta hoy en día. El vínculo que se ha creado entre ambas (la luna y la menstruación) es de utilidad para explicar el ciclo menstrual. Pero lo cierto es que nuestra regla es tan variable que coincidir con el movimiento lunar es en muchos casos eso: una simple coincidencia.

Sandra Campó es escritora y educadora sexual. Autora del libro HOY TENGO GANAS DE MÍ: 7 historias de masturbación femenina y creadora del blog SASÁ. Desde 2015 realiza talleres de educación sexual para mujeres en diversos espacios de Lima. Síguela en FACEBOOK e INSTAGRAM: @elblogdesasa