Tres lugares para tener sexo rápido y excitante

El sexo es un acto íntimo en el que solo están involucradas, comúnmente, dos personas. Sin embargo, para algunas de nosotras, hay un fuego interior dentro de nuestro cuerpo que se enciende cada vez más cuando lo hacemos en lugares donde podemos ser descubiertas con las manos en la masa. Nos puede llegar excitar ese peligro latente.

Pero ese no es el único motivo para tener relaciones sexuales en lugares que pueden ser públicos. Existen ocasiones en que no necesariamente queremos ser descubiertas, sino que el exceso de trabajo y el estilo de vida agitada que llevamos no nos deja tiempo para nosotras y nos orilla a tener intimidad con nuestra pareja en lugares públicos.

Por tal motivo, independientemente del grupo de mujeres en que te encuentres, te traemos tres lugares donde puede tener sexo rápido y placentero, sin necesidad de ser descubiertas, aunque sí con la excitante idea de poder ser sorprendidas en el acto. Disfruta de los mejores orgasmos de tu vida en estos inesperados lugares.

En la cocina

Si te dan ganas en la cocina, no esperes más y pídele a tu chico que te haga el amor sobre la mesa. Puede no ser el lugar más cómodo, pero sí el más delicioso. Aprovecha la ubicación y utiliza un poco de jarabe o chocolate para untar por su cuerpo. Tienes un sinfín de posibilidades.

En la oficina

Si el problema es el exceso de trabajo, puedes invitar a tu pareja a la oficina. Justo cuando todos se hayan ido, o en la hora del receso, aprovecha el escritorio o la alfombra de tu despacho para hacer el amor. Una fantasía que debes cumplir.

En el automóvil

Si quieres sorprender a tu chico no dudes en masturbarlo mientras conduce. Lo volverás loco de placer, y será un excelente juego previo que provocará que orille el auto en cualquier esquina para tumbarse encima de ti, sin importar que los peatones pululen por su lado.