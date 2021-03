Reino Unido: Madre e hija fallecen por COVID-19 tras acudir a una fiesta familiar donde todos eran positivos

Una mujer de 64 años, Kashmir Bains, y su hija de 43 años, Paramjeet Bain, murieron a causa de la COVID-19 luego de asistir a una fiesta en Reino Unido, donde todas las personas arrojaron positivo a la enfermedad viral.

De acuerdo con Indy Bains, hermano e hijo de las víctimas mortales, solo acudieron un par de horas a la reunión social y tomaron todas las medidas de bioseguridad para no contraer la COVID-19, no obstante, no sabían que sus 11 familiares eran asintomáticos.

"Nadie tenía ningún síntoma, todavía no sabemos quien trajo el virus a la familia, a la casa, pero ha sucedido y es algo con lo que tendremos que vivir el resto de nuestras vidas", mencionó Bains a la BBC.

Todo inició cuando una de sus hermanas comenzó a presentar síntomas del nuevo coronavirus, luego su esposo e hijo, sin embargo, solo era el comienzo de la pesadilla. Al poco tiempo, su hermana Paramjeet, quien padece de síndrome de Down salió positivo a la enfermedad viral.

Kashmir y Paramjeet fueron las más atacadas por la COVID-19 y fueron internadas por la falta de oxígeno. Ambas luchaban contra la enfermedad, pero su hermana no toleraba la máscara de oxígeno medicinal y se lo retiraba frecuentemente.

"Fue desgarrador para nosotros ya que mi padre y yo le suplicamos que se lo dejara puesto, pero ella simplemente no podía hacerlo", narró Indy.

Finalmente, la primera paciente en perder la vida fue Paramjeet y a los pocos días falleció su madre por coronavirus. "Nunca pensamos que no regresarían a casa", puntualizó.