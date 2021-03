Israel: Muere feto por COVID-19 luego de que su madre fuera internada con la enfermedad

Un feto cuya madre tenía la COVID-19 murió en el útero después de haber sido infectado con la enfermedad, informaron los médicos israelíes que la atendieron. La mujer, que había sido infectada con el nuevo coronavirus, estaba en su semana 36 de embarazo cuando fue internada en el Centro Médico Meir en Kfar Saba, Israel, luego de enfermarse el pasado sábado.

Los médicos de inmediato descubrieron que el feto de la mujer había muerto en el útero, y las pruebas tras el nacimiento revelaron que el feto también había sido infectado con el virus. El hospital dijo que no está claro si el virus fue la causa de la muerte del bebé, detalla 'The Times of Israel'.

La noticia se produce pocas semanas después de que otro bebé, cuya madre tenía coronavirus, muriera tras haber sido infectado con la enfermedad mediante la placenta.

La mujer de 29 años tenía 25 semanas de embarazo cuando llegó al Hospital Assuta en Ashdod al sufrir una fiebre de dos días y síntomas de nuevo coronavirus, afirmaron medios locales.

Dio positivo por COVID-19 y las pruebas luego del nacimiento revelaron que el niño también tenía el virus. Fue el primer incidente conocido de este tipo en Israel, y un hecho mundial poco común, dijo el Ministerio de Salud del país en aquel entonces.

El jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del hospital, el doctor Tal Brosh, informó al sitio de noticias Ynet que el feto había sido infectado "a través de la placenta y con un grado muy alto de certeza, (podemos decir) murió debido al coronavirus".

El doctor Brosh, además, explicó que habían visto tres casos de mujeres embarazadas infectadas con la COVID-19, pero no habían encontrado a los bebés por nacer con la enfermedad antes de esta fatalidad.

"Si la madre hubiera sido vacunada en el primer o segundo trimestre, esto podría haberse evitado", dijo el doctor Brosh. En tanto, la madre dijo que había tenido el mayor cuidado posible para evitar la infección y estaba agradecida con los "médicos que hicieron todo lo posible y me apoyaron",

En tanto, el director de la sala de maternidad, el doctor Yossi Tobin, estuvo de acuerdo en que era probable que la muerte del bebé fuera causada por de la COVID-19, debido a que el nonato se infectó en el útero. "Fue una infección intrauterina del feto, que puede causar infección placentaria y muerte", manifestó el doctor Tobin.

Este caso es aislado, porque generalmente un bebé se infecta con coronavirus después del nacimiento, como resultado del contacto con la madre. "El hecho de que pudiéramos descubrir que ya eran positivos en el útero indica una alta probabilidad de que (el feto) muriera como resultado del coronavirus", acotó el especialista.

El hospital no reveló si se había descartado otra posible causa. Hasta la fecha, Israel es el único país que pudo demostrar un efecto de su programa de vacunación, con estudios en curso que sugieren que dos dosis de la vacuna de Pfizer podrían reducir el riesgo de enfermedad en un 94% para los mayores de 55 años.