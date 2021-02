¿Cuánto dura una mascarilla KN95 y cómo desinfectarla?

El uso de la mascarilla es una de las armas más efectivas para prevenir el contagio del nuevo coronavirus. Si bien el cubrebocas KN95 es uno de los que brinda una mejor efectividad en cuanto a protección, por lo que es importante saber cuánto dura y cómo desinfectarlo, luego de usarlo.

En diálogo con "Cuarto Poder", la infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS), Lely Solari, explicó que la mascarilla KN95 es la más eficaz para usarla en espacios con poca ventilación o cerrados.

"Para transporte público, centros comerciales o sitios donde no hay una ventilación adecuada. Podemos usar la KN95 que no solo es una mascarilla sino un respirador", explicó.

¿Cuánto tiempo de uso tiene la mascarilla N95?

Chandel Farroñay, tecnóloga del INS, argumentó que máximo se puede utilizar hasta tres días, después debe desecharse. Sobre su mantenimiento y desinfección, dijo que lo mejor es mantenerla al aire libre y colgarla de las tiras sin que tenga contacto con alguna otra superficie, así evitaremos que esta se llene con bacterias o virus.

Los especialistas advierten que no se debe usar alcohol para desinfectar las mascarillas, ya que esta sustancia rompe los poros de las fibras y, al hacer esto, la mascarilla ya no sirve porque no te protegerá del nuevo coronavirus.

Mascarillas de tela y las quirúrgicas

La mascarilla de tela y la quirúrgica son las que se recomiendan para espacios abiertos y si se utilizan juntas su eficacia es mayor, aseguran los especialistas antes citados. Cabe recordar que la tela debe lavarse todos los días, luego de cada uso.

Finalmente, Lely Solari recordó que el uso de la mascarilla no hace daño al organismo y es la más segura frente al contagio de la COVID-19.