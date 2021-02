"Esta enfermedad se está llevando a mucha gente": Alejandro Benites arrojó positivo a la COVID-19

Alejandro Benites, más conocido como 'Zumba', compartió un conmovedor video en su cuenta de Facebook para explicar cómo la COVID-19 lo ha afectado. También, reveló que sus padres se contagiaron primero con la enfermedad viral.

El exintegrante de 'Esto es Guerra' y 'Combate' contó que su primera prueba de descarte del nuevo coronavirus salió negativo, sin embargo, al pasar los días presentó los síntomas de la COVID-19.

"Este es un día totalmente diferente porque siempre trato de dar contenidos divertidos, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para decirles que este virus (COVID-19) es real y está acabando con muchas personas", mencionó Benites.

"Hace tres semanas venía grabando el programa de los sábados hasta que le pedí al equipo de producción que teníamos que hacer una pausa porque mis padres estaban presentando los síntomas. Fuimos los tres a hacernos las pruebas, ellos salieron positivos y yo salí negativo", acotó.

Síntomas de la COVID-19

El bailarín 'Zumba' aseveró que perdió el sentido del olfato y del gusto luego de que sus familiares salieran positivos a la COVID-19.

"Fue bastante duro escuchar esa noticia y no saber qué hacer porque no sé que va a pasar. Cada día escuchaba decir que había gente muriendo a los días de haber sido diagnosticados... No se lo deseo a nadie, a las semanas yo perdí el olfato y el gusto y sí contraje la COVID-19", mencionó Alejandro Benites en Facebook.

Por último, el talentoso peruano 'Zumba' pidió a sus seguidores que no bajen la guardia contra la enfermedad viral que ha afectado a más de un millón de personas en el país.

"Les pido a todas las personas que no se confíen, esta enfermedad se está llevando a mucha gente y no seamos indiferentes", puntualizó.

¿Qué es un coronavirus?

Son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).