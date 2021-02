Presidente Sagasti tras recibir la vacuna contra COVID-19: "No dolió nada"

Decenas de personas en el sector salud recibieron el último martes las dosis de la vacuna china contra el nuevo coronavirus. Antes de finalizar el día, el presidente de la República, Francisco Sagasti, también se inoculó contra la enfermedad viral.

"Hoy es el primer día en que todos los peruanos debemos tener esperanza de que estaremos vacunados. A mí me ha tocado ser uno de los últimos que se vacuna el primer día. No, no dolió nada. Me vacunó una de las mejores vacunadoras que tenemos".

"Que se vacunen todos los peruanos y peruanas. Gracias señores y sigamos así", mencionó el mandatario luego de recibir la primera dosis de la vacuna de Sinopharm.

El presidente Sagasti brindó un mensaje a la población para que se vacunen contra la enfermedad viral. El jefe de Estado estuvo acompañado de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, en los exteriores del Hospital Militar Central.

Cabe mencionar que Pilar Mazzetti también decidió ser una de las últimas personas en inmunizarse para dar prioridad al personal de salud que lucha en primera línea contra la COVID-19.