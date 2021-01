'Ángel del Oxígeno': "Es indignante que el 60% de lo que vendemos se lo lleven los revendedores"

José Luis Barsallo, más conocido como el 'Ángel del Oxígeno' aseveró que personas oportunistas siguen llegando hasta el local de Criogas ubicado en el Callao para recargar balones de oxígeno medicinal con la finalidad de revenderlos a un precio elevado.

Además, el 'Ángel del Oxígeno' se mostró indignado al ver este tipo de situaciones a pesar del aumento de contagios y muertes durante la segunda ola de COVID-19.

"Es sabido por la población que nosotros vendemos el oxígeno a s/20 para que llegue a la población necesitada. El caso, es que es indignante que el 60% de lo que vendemos, se lo lleven los revendedores. Eso es lo que más nos molesta e indigna. No podemos seguir así. Si bien es cierto la Policía nos apoya, se necesita un filtro con un buen sistema de inteligencia para detectar a esa gente", remarcó el empresario.

"Ayer separé como 40 (cilindros) que no tenían documentos (prescripción médica). Esos señores (propietarios de los balones) fueron separados. Yo llamaba y no aparecían. Vale decir que no se apersonaban (solo dejan los cilindros en la fila para que sean llenados) porque saben que estaban en falta o que alguien contrata a 5 o 10. Incluso a señoras de edad para que ingresen (al local con los balones) e incluso con documentos falsos. Eso no podemos tolerar", añadió José Luis Barsallo.

Piden identificar a revendedores

Finalmente, Barsallo volvió a realizar un pedido a los agentes policiales y miembros de las Fuerzas Armadas para que se pueda ejecutar un operativo para detectar a los revendedores y así ayudar a las personas que realmente necesitan el oxígeno medicinal.

Cabe mencionar que la empresa Criogas, del Callao, comunicó este jueves que no atenderá a la ciudadanía, pues no hay garantías para dar dicho servicio.