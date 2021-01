Elmer Huerta sobre el COVID-19: "El Estado ha fallado en su mensaje en cómo educar"

El reconocido médico peruano Elmer Huerta habló sobre la importancia de la educación en salud, sobre todo de lo que se vive por la actual pandemia de la COVID-19.

"Lo estamos viendo ahora con la pandemia. Aquellas poblaciones que tienen un poco más de base en temas de salud son las que mejor entienden qué es un virus, cómo se contagia, cómo se previene, cómo hay que cuidarse, qué hay que tomar, qué no hay que tomar. Esa es una muestra de que la educación en ciencia y salud es importantísima", explicó el galeno en diálogo con El Popular.

En dicha entrevista, el Dr. Elmer Huerta explicó cómo percibe a los medios de comunicación respecto a su función de informar sobre temas de salud.

"Los medios muchas veces bombardean al público con contenido de entretenimiento, pero no en salud. Yo uso los medios para llegar con mensajes educativos a la gente y convencerla de que la prevención y detección precoz son importantes", argumentó.

"Es que la educación en salud todavía no es una política de Estado, debería empezar desde los primeros años de la primaria para que la gente esté mejor informada", acotó.

Con respecto a la actual situación del nuevo coronavirus en Perú, el especialista en salud pública indicó lo siguiente: "Estamos teniendo algo que ha sucedido ya en muchos lugares del mundo, la segunda y tercera ola. Es la evolución natural de la enfermedad. Lo que sí me preocupa es que hay sectores grandes de la población que no han agarrado el mensaje de la protección y prevención".

En ese sentido, Huerta sostiene que el mensaje del Gobierno hacia los peruanos no ha sido del todo claro.

"Eso significa que no ha llegado bien el mensaje y nos indica que la política de Estado, que debe hacer que llegue el mensaje de manera segmentada a la población, pues no está presente. El Gobierno me parece que ha fallado en cómo educar a la gente", manifestó.

Vacuna china contra la COVID-19

"El laboratorio Sinopharm ha trabajado de acuerdo a la ciencia. Ha hecho sus estudios preclínicos y los ha publicado, los estudios de fase 3 van a publicarse y han sido evaluados bien. La vacuna usa una tecnología que es muy antigua y muy confiable, como es utilizar el virus completo inactivado. Por lo que se ve, esta es una vacuna con un alto nivel de eficacia del 79%. Pero a veces un buen producto que viene de un país al cual no le tienes confianza, pues, no lo van a aceptar", sostuvo Elmer Huerta con respecto a la negativa de algunos peruanos sobre la vacuna china.

En otro momento, el especialista reiteró las formas básicas de evitar el contagio del nuevo coronavirus.

"El uso de la mascarilla que cubra nariz y boca, espaciarse de la gente, no estar en situaciones de aglomeramiento, no invitar a la casa a gente que no viva con uno, y no asistir a reuniones ni fiestas, y lavarse las manos. El virus está en la nariz y en la boca de la gente; si a mi casa no entra nadie extraño, ¿cómo va a entrar el virus?", argumentó.

¿Cuáles son las secuelas que deja el covid?

"Casi el 70% de los casos queda con debilidad y dolor muscular, fatiga y cansancio, el 25% queda con problemas de sueño, no puede dormir. Y el otro porcentaje con depresión y ansiedad", puntualizó el especialista en salud pública.