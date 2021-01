Niña que fue desahuciada hace siete años necesita balón de oxígeno para sobrevivir

En Villa María del Triunfo, la madre de una menor de 17 años, Elvira Villavicencio Lagos, pide a las autoridades sanitarias que no se le quite la atención y la máquina concentradora de oxígeno brindada por el INSN de Breña, pues la adolescente estaría por cumplir la mayoría de edad el próximo mes.

La menor fue desahuciada en 2014 luego de realizarle varios exámenes médicos y que estos arrojaran un diagnóstico de una paciente oxígeno dependiente debido a un compromiso pulmonar bilateral, la cual comprende: insuficiencia respiratoria severa, síndrome hepato-pulmonar, cirrosis hepática, hipertensión portal, hiperglobulia e insuficiencia cardíaca.

“Mi hija le dieron sólo una año más de vida, yo como madre no me resignaba aceptar esa noticia, así que empecé a investigar por mi cuenta para salvar a mi menor, llegue a la conclusión de que con oxígeno podría vivir (…) pasaron 7 años y mi pequeña sigue viva pero dependiendo de una máquina de oxígeno, la cual el INSN ya nos la quiere quitar porque mi hija está próxima a cumplir 18 años".

"Para ellos ya deja de ser una niña y no la pueden tratar ahí, pero tampoco me dan una solución donde llevar a mi hija, yo no tengo ya dinero para poder solventar los balones de oxígeno mucho menos la máquina concentradora, necesito ayuda por favor”, contó Elvira Villavicencio al Grupo La República.

Asimismo, la valerosa madre pidió ayuda a las autoridades correspondientes, entre ellas a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, para atender el caso de su menor hija.

“Yo ya no sé qué hacer, mi hija necesita esa máquina y los balones de oxígeno, pero el INSN, me lo quiere quitar por la razón de que mi hija ya cumple en febrero la mayoría de edad, entonces les pedí una respuesta y me dijeron que eso lo tengo que buscar yo misma por mi propia cuenta, que ellos ya no se harían responsable del paciente a pesar de estar en un estado crítico”, agregó Elvira Villavicencio.

En tanto, estamos a la espera de un pronunciamiento por parte del Hospital del Niño de Breña, a fin de dar una alternativa de vida a esta valiente adolescente.

Wapa, si quieres ayudar a la menor de edad, puedes comunicarte con su madre Elvira Villavicencio al 932 624 126. Cabe mencionar que varias personas en Facebook se sumaron al apoyo para la valiente Broselin.