Ciro Maguiña sobre COVID-19: "En febrero y marzo va a crecer, será un colapso del sistema de salud"

En marco de la lucha contra la segunda ola de la COVID-19, el Gobierno ha planteado nuevas disposiciones para frenar los contagios y muertes a causa del letal virus; sin embargo, un gran porcentaje de la población hace caso omiso a ello, pese a que se ha informado que ya no existen camas UCI disponibles a nivel nacional.

Frente a esta negativa, Ciro Maguiña explicó la situación actual en el sistema de salud y qué es lo que puede estar pensando la gente en estos momentos de crisis.

"Ya no hay camas UCI en Perú, ya no hay camas incluso para hospitalizar (..) En febrero y marzo va a crecer y va ser no solo un colapso, sino una desgracia en el sistema de salud (..) La población tiene que entender que la vacuna no está en el mes de enero o febrero para todos", explicó Ciro Maguiña inicialmente.

En otro momento, Maguiña sugirió que se usen nuevos mensajes mediante los artistas, deportistas o 'influencers', para que cale en las personas la situación que se está empezando a vivir en el país en esta segunda ola de la COVID-19.

"Si no hacemos un enfoque comunicacional de la gravedad de la situación peruana, se van a tener que tomar medidas más radicales. Es urgente que los artistas, los deportistas salgan con spots que ganemos a la población", indicó.

Por último, Ciro Maguiña pidió que se implementen puentes aéreos en ciertas zonas donde las vías de acceso son casi nulas.

"El Colegio Médico está haciendo esfuerzos notables para traer a los médicos graves, eso es insostenible. Pido puentes aéreos al seguro, al presidente (Sagasti)", puntualizó.