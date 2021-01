Habría otro caso de nueva cepa del coronavirus en el Perú

Un segundo caso de la variante británica de la COVID-19 habría ingresado en el territorio nacional. Se trata de un ciudadano que viajó al Reino Unido, el cual viene siendo evaluado por el Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (Minsa).

En diálogo con Perú21, el infectólogo del INS, Manuel Espinoza, sostuvo que "han detectado dos casos en Perú, uno ya confirmado y otro en proceso de confirmación, pero basta con que haya un solo caso para suponer que ya hay miles de casos en el país".

Explicó que se viene realizando el secuenciamiento al genoma de este caso, el cual, hasta la fecha, ha arrojado las características de la nueva variante. "Falta un último estudio", precisó.

Además, sostuvo que este paciente no tiene relación con la mujer que fue identificada como el caso uno, y pidió a la población extremar las medidas preventivas, ya que la nueva cepa del coronavirus es entre el 40% y 70% más infecciosa.

"La mujer no viajó fuera del país, adquirió la infección en su medio urbano. Si bien no hay evidencia de mayor letalidad, si antes una persona contagiaba a dos, ahora va a contagiar a cinco o seis. Esta condición, sumada a no cumplir aislamiento, puede agravar las cosas", advirtió el especialista.

Nueva cepa del coronavirus

Para el jefe de Infectología del hospital Regional de Loreto, Juan Carlos Celis y el especialista en salud pública, Marco Almerí, el incremento de contagios en los últimos días a nivel nacional se debe al movimiento de la nueva variante británica.

Almerí recomendó regresar a la fase 3 de la reactivación económica y adelantar el toque de queda antes de que el escenario empeore, como ha sucedido en Europa.

"El incremento de 50% de infectados y muertes es lo que sucedió en Chile y Reino Unido, todo partió de la identificación de la variante. Es mentira que esta cepa no provoca más muertes; a más contagios, más hospitalizados y, por ende, más fallecidos", argumentó.

El dato

-De acuerdo a Susalud, hasta el 9 de enero solo habían 11 camas UCI libres: 6 (Minsa), 2 (Essalud) y 3 (clínicas privadas).

-En la PNP antes "había una media de 2 o 3 efectivos infectados por día. Ahora es de 7 a 9", explicó Jorge Luis Angulo, jefe de la región PNP Lima.