Difteria en Perú: ¿Qué es y cuáles son los síntomas de esta enfermedad?

La difteria es una infección bacteriana grave que suele afectar a las membranas mucosas de la nariz y la garganta. Esta enfermedad es muy poco frecuente en los Estados Unidos y en otros países desarrollados gracias a la vacunación generalizada contra la enfermedad.

Esta infección puede ser tratada con medicamentos, pero en etapas avanzadas, la difteria puede dañar el corazón, los riñones y el sistema nervioso. Incluso con tratamiento, puede ser mortal, especialmente en los niños.

Síntomas

Los signos y síntomas de difteria comienzan, por lo general, de dos a cinco días después de contraer la infección y pueden comprender los siguientes:

-Una membrana gruesa y de color gris que recubre la garganta y las amígdalas.

-Dolor de garganta y ronquera.

-Agrandamiento de los ganglios linfáticos del cuello.

-Dificultad para respirar o respiración rápida.

-Secreción nasal.

-Fiebre y escalofríos.

-Malestar general.

En algunas personas, la difteria puede presentarse de forma leve, o bien ni siquiera presenta signos y síntomas evidentes. Las individuos infectadas que no saben que padecen la enfermedad se conocen como "portadores de la difteria", ya que pueden transmitir la infección sin estar enfermos.

Difteria de la piel (cutánea)

Un segundo tipo de difteria puede afectar a la piel y causando dolor, enrojecimiento e hinchazón como otras infecciones bacterianas de la piel. Las úlceras cubiertas por una membrana gris también pueden ser difteria cutánea.

Aunque es más frecuente en los climas tropicales, la difteria en la piel también se presenta en los Estados Unidos, particularmente entre las personas con mala higiene que viven en condiciones de hacinamiento.

Causas

La difteria es causada por la bacteria Corynebacterium diphtheriae. Esta suele multiplicarse en la superficie de la garganta o cerca de ella. La C. difteria se prolifera de las siguientes formas:

Gotas en el aire.- Cuando una persona infectada estornuda y tose, lanza al aire una niebla de gotas contaminadas y es posible que los que estén cerca inhalen la C.diphtheriae. Se prolifera fácilmente de esta manera, especialmente en condiciones de hacinamiento.

Artículos personales o domésticos contaminados.- Ocasionalmente, las personas se contagian de difteria al usar las cosas de una persona infectada, como pañuelos o toallas de mano usadas, que pueden estar contaminadas con la bacteria. También puedes transferir las bacterias que causan la enfermedad al tocar una herida infectada.

Las personas que se han infectado con la bacteria de la difteria y que no han recibido tratamiento pueden infectar a personas que no han recibido la vacunados, incluso si no muestran ningún síntoma.

Factores de riesgo

Estas son algunos de las personas que se encuentran más propensas a contraer difteria:

-Niños y adultos que no tienen las vacunas al día.

-Personas que viven en condiciones insalubres o de hacinamiento.

-Cualquiera que viaje a una zona donde las infecciones de difteria son más comunes.

La difteria rara vez se produce en los Estados Unidos y Europa occidental, donde los niños han sido vacunados contra esta enfermedad durante décadas. Sin embargo, esta enfermedad sigue siendo común en los países en vías de desarrollo en los que las tasas de vacunación son bajas.

En las áreas donde la vacunación contra la difteria es la norma, la enfermedad amenaza principalmente a las personas no vacunadas o inapropiadamente vacunadas que viajan a destinos internacionales o que tienen contacto con personas de países en vías de desarrollo.

Complicaciones por la difteria

Si no se trata, la difteria puede complicar la salud del paciente.

Problemas respiratorios.- Las bacterias que causan la difteria pueden producir una toxina, dañando el tejido en la zona cercana a la infección, generalmente, la nariz y la garganta. En ese lugar, la infección produce una membrana de color gris y dura compuesta de células muertas, bacterias y otras sustancias, obstruyendo la respiración.

Daño cardíaco.- La toxina de la difteria puede diseminarse hacia el torrente sanguíneo y dañar otros tejidos del cuerpo, como el músculo cardíaco, lo que causa complicaciones como la inflamación del músculo cardíaco (miocarditis). El daño cardíaco de la miocarditis puede ser leve o grave. En el peor de los casos, la miocarditis puede llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva y a una muerte súbita.

Lesión a los nervios.- La toxina también puede causar lesión a los nervios. Los objetivos comunes son los nervios de la garganta, donde la conducción nerviosa deficiente puede ocasionar dificultad para comer. Los nervios de los brazos y las piernas también se inflaman, lo que provoca debilidad muscular.

Si la toxina de la difteria daña los nervios que ayudan a controlar los músculos usados en la respiración, estos pueden quedar inmóviles. En ese punto, quizá necesites asistencia mecánica para respirar.

La mayoría de las personas con difteria superan estas complicaciones con tratamiento, pero a menudo la recuperación es lenta. La difteria es mortal entre el 5 % y el 10 % de las veces, sostiene la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las tasas de mortalidad son más altas en los niños.

Vacuna contra la difteria

Antes de que hubiera antibióticos disponibles, la difteria era una enfermedad frecuente en niños pequeños. Hoy en día, la enfermedad no sólo es tratable sino que también se puede prevenir con una vacuna.

La vacuna contra la difteria, por lo general, se combina con vacunas contra el tétanos y la tos ferina (tos convulsa). La vacuna triple también se conoce como "vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina". La última versión se conoce como "vacuna contra DTaP " para niños y "vacuna contra Tdap" para adolescentes y adultos.

La vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina es una de las vacunas infantiles que los médicos recomiendan durante la infancia en los Estados Unidos. Esta consiste en una serie de cinco inyecciones que, por lo general, se administran en el brazo o muslo, a niños de estas edades:

-2 meses

-4 meses

-6 meses

-15 a 18 meses

-4 a 6 años

Efectos secundarios de la vacuna

Algunos niños pueden tener fiebre leve, agitación, somnolencia o sensibilidad en el sitio de la inyección después de una vacuna contra DTaP. Consúltale al médico lo que puedes hacer por tu hijo para minimizar o aliviar estos efectos.

En raras ocasiones, la vacuna DTaP causa complicaciones graves en un niño, como una reacción alérgica (se desarrolla urticaria o un sarpullido a los pocos minutos de la inyección).

Es posible que algunos niños, como aquellos con epilepsia u otra afección del sistema nervioso, no sean candidatos para aplicarse la vacuna DTaP.

¿Cuándo debes consultar a un médico?

Llama de inmediato al médico general si tú o tu hijo han estado expuestos a alguien con difteria. Si no estás seguro de que tu hijo haya sido vacunado contra la difteria, programa una cita. Asegúrate de que tus propias vacunas estén al día.