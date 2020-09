Ciro Maguiña: ''No estamos en la inmunidad de rebaño''

En una reciente entrevista con Juliana Oxenford, el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, se mostró preocupado por el comportamiento de la población peruana, que cree que se ha "vencido" al nuevo coronavirus o que hayan generado inmunidad.

Se habla de la famosa inmunidad de rebaño, la cual aún no se ha concretado en el país, aseguró el epidemiólogo en televisión nacional.

"No es cierto, porque no tenemos esas cifras (..) Probablemente en sitios como La Victoria o Comas que han llegado a 30 y 35 %, eso no es rebaño. Rebaño es cuando se infecta un 60 % de la población", precisó Ciro Maguiña.

En esa línea, el especialista en epidemiología precisó que no se debe especular con cifras que no se tiene como para afirmar que haya inmunidad general. Posiblemente exista cierta invulnerabilidad en áreas específicas de Lima o en regiones, como es el caso de Loreto.

"Hablar de cifras así, sin tener la data real, es estar especulando. Creo que hay que ser realistas. Pero sí es cierto, Perú —por la magnitud del problema de la pandemia— ocupamos el cuarto lugar en el mundo y primero en mortalidad. Probablemente haya áreas de Lima o del Perú que hayan tenido (rebaño), pero de manera masiva creo que no hemos alcanzado", detalló el vicedecano del Colegio Médico del Perú.

Finalmente, Ciro Maguiña exhortó a la población a no bajar la guardia, precisamente por lo que se vio el reciente domingo, en el que familias completas acudieron a la playa sin tomar las medidas de seguridad correspondiente.