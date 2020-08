¿Una ecografía pulmonar puede detectar el coronavirus? Dr. Elmer Huerta responde | VIDEO

Ante el incremento de casos de coronavirus en el Perú, algunos usuarios consultaron en redes sociales si una ecografía de los pulmones ayuda a detectar la Sars-CoV-2 en pacientes infectados.

Para ello, el doctor Elmer Huerta reveló que primero el médico que está atendiendo al paciente con COVID-19 debe realizar tres pasos para descartar o afirmar la enfermedad viral.

"Qué interesante pregunta. Primero, el trabajo de la doctora o doctor es hacer tres cosas. Primero, conversar buen rato con los pacientes para sacar los síntomas (del coronavirus), con eso ya se saca muchísimo lo que tiene el paciente", señaló el Dr. Elmer Huerta en Sanamente de América Noticias.

"Segundo, se debe examinar al paciente para corroborar o eliminar lo que ha pensado durante el interrogatorio. Tercero, uso de exámenes auxiliares", detalló el especialista.

¿Una ecografía pulmonar puede detectar el coronavirus?

Asimismo, el experto en salud pública mencionó que cuando una personas tiene signos de COVID-19 sí es de gran ayuda la ecografía pulmonar.

"Si viene un paciente que no tiene nada, está bien, que no ha tenido contacto con nadie, clínicamente no hay COVID-19. Entonces, ¿para qué se le va a hacer la ecografía? No tiene sentido".

"Pero, si es un paciente con historia de haber estado expuesto, de repente si tiene síntomas, un poco de tos o falta de aire al subir las escaleras, allí sí ayudaría una ecografía o la radiografía", remarcó el médico epidemiólogo Huerta.

¿Qué es un coronavirus?

Son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).

¿Qué es la COVID‑19?

Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019.

Dr. Elmer Huerta sobre ecografía de pulmones

