COVID-19: el Dióxido de cloro y el impacto en nuestro organismo

En estas últimas fechas, mientras se habla de las futuras vacunas contra el nuevo coronavirus, distintas personas han encontrado tratamientos paliativos ante los síntomas de la COVID-19. El Dióxido de Cloro es uno de los más utilizados actualmente, después de la ivermectina.

En una reciente entrevista para Wapa.pe, el infectólogo Leslie Soto nos habla sobre este compuesto químico usado por algunos pacientes infectados por el virus.

¿Qué es el Dióxico de Cloro?

El dióxido de cloro es una sustancia que actualmente se utiliza para limpiar superficies y no está indicada para las personas. No hay indicación de que pueda funcionar para combatir el COVID-19.

Mucha gente lo está tomando pensando que puede mejorar y realmente no es así. Claro, lo que argumentan es que las personas que tomaron el dióxido de cloro no empeoraron.

Recordemos que el 80% de las personas van a ser un cuadro leve o un cuadro sin síntomas, entonces, si a mí me toca hacer un cuadro leve y no lo sé, y yo tomo hoy día jugo de naranja; pasado, jugo de naranja; el tercer día, jugo de naranja, y se me va el virus, y normalmente se va por que tenía que irse, porque me tocaba hacer un cuadro leve; yo voy a decir: "el jugo de naranja evitó que avance una enfermedad más severa".

Eso eso es falso. El dióxido de cloro ya se está usando de forma indiscriminada por muchas personas y estamos teniendo actualmente mucha gente con quemaduras de esófago, de estómago, úlceras en el esófago, úlceras en el estómago, úlceras en el intestino y, por lo tanto, yo les recomiendo, por favor, no usen esta sustancia que no tiene ninguna base científica y que no cura nada.

¿Es posible contrarrestar el virus con gárgaras?

Otro mito que mucha gente dice: que a la hora que entra el virus, este se queda en la nariz o se queda en la garganta. Entonces, según estas personas, si yo tengo el virus en la garganta, al día siguiente va avanzando poquito a poquito hasta que llega al pulmón y me hace neumonía.

Eso es falso. Cuando yo respiro y estoy respirando por ejemplo, virus, va a haber virus que se quedan en nariz, en la garganta, en la parte de la laringe, en la tráquea y en el pulmón, o sea, de entrada, ya está dentro. O sea, no es que está acá y va avanzando de a poquitos. Entonces, han salido, por ejemplo, gárgaras de bicarbonato, han salido gárgaras incluso gárgaras de lejía. Hay gente en Estados Unidos que han hecho eso, están en el hospital. Hay incluso: tomar tres veces café caliente. También han salido en las redes sociales y tomar cien mil cosas para matar el virus en la garganta y eso es falso.

¿Se puede acidificar o alcalinizar el organismo para detener la COVID-19?

El cuerpo tiene una cantidad de ácidos necesarios y una cantidad de sustancias alcalinas necesarias que, en combinación, permiten que todo el cuerpo funcione.

Cuando uno comienza a tomar, por ejemplo, bicarbonato con la idea de alcalinizar el cuerpo, o sea bajar la cantidad de ácidos y subir la cantidad de sustancias alcalinas, el cuerpo inmediatamente lo va a regular porque, si no lo regula, el cuerpo no funcionaría. Entonces, es mentira eso de poder alcalinizar o acidificar nuestro organismo.

¿Son efectivos los "combos" de vitaminas?

No, tampoco. Actualmente, la gente está consumiendo muchas megadosis de vitamina C, esa vitamina C que se mete por la vena. Y, realmente, para reforzar el sistema inmunológico eso es falso.

Mientras que tengamos una alimentación balanceada verduras, frutas, carbohidratos, lípidos, todo eso en buena combinación, va a permitir que el sistema inmunológico pueda tener una buena armazón. Es como hacer un edificio y en el edificio yo tengo que tener buena materia prima, ¿no? Un cemento de buena calidad, una arena de buena calidad, fierro, etcétera; para que esto me dé un edificio grande y tolere los pesos que voy a colocar.

Si yo como comida chatarra, comida que no me alimenta, obviamente voy a tener defensas de baja calidad, entonces lo que hay que promover es una alimentación balanceada; que podamos tener en el plato un poco de proteína, un poco de verdura, menestras y un poco de carbohidrato.

Todo eso ayuda a que uno esté mejor y no existe ningún alimento o superalimento que mejore las defensas en una persona de un día para otro.

¿Son recomendables las vaporizaciones de eucalipto?

Hay personas que pueden hacer sus inhalaciones de eucalipto, gente con asma, por ejemplo, y que le va muy bien; no para la COVID-19, sino básicamente para mejorar su respiración, si hay un poco de broncoespasmos o si el bronquio se ha cerrado. Pero no es una medicación que yo diga "voy a usar el eucalipto para que se muera el coronavirus".

Eso es totalmente falso. Y hay personas que pueden respirar el eucalipto y podría ser una sustancia más bien broncoconstrictora, o sea, que en vez de "abrir el bronquio" (entre comillas) se cierra el bronquio, entonces no está indicado como tratamiento, pero las personas que alguna vez en su vida han usado eucalipto para mejorar sus vías respiratorias lo pueden hacer. Los médicos no estamos en contra de la medicina natural para nada, pero necesitamos pues que sea algo complementario al tratamiento que sí funciona o que aparentemente mejoraría a las personas.