Dr. Marco Almerí analiza experimento de la peligrosidad de las reuniones familiares | VIDEO

Debido al incremento de casos positivos de COVID-19 en el Perú, el presidente de la República, Martín Vizcarra anunció este miércoles que regresa la inmovilización social obligatoria los domingos desde este 16 de agosto, ya que decenas de personas realizan reuniones familiares los fines de semana.

En ese sentido, el Dr. Marco Almerí explica que una celebración que podría ser inofensiva es un gran riesgo para la salud de la familia, especialmente de los adultos adultos mayores, ya que pueden contagiarse de coronavirus.

"No hay día en el Perú que la cifra siga creciendo y creciendo. No hay familia en el Perú que no llore un muerto como también en esta nueva normalidad, no hay familia que no haya hecho este tipo de reuniones", mencionó el doctor Almerí en ATV Noticias.

Asimismo, el médico cardiólogo afirmó que los niños son uno de los principales esparcidores de la COVID-19 a la población.

"De acuerdo a los estudios (del Minsa) que acaban de ser publicados que los menores tienen una carga viral entre 10 a 100 veces más. (Los niños) son los grandes diseminadores de esta enfermedad y los grandes perjudicados son las personas mayores, esas personas que tienen más de 50 años son vulnerables", agregó el galeno.

Por otro lado, el especialista en salud pública analizó un experimento, donde demuestra la peligrosidad de las reuniones familiares en casa.

En el video se puede ver que celebran el cumpleaños de la abuelita y las personas dejaron sus mascarillas sobre la mesa, algunos de los familiares intercambiaron sus vasos y hasta cantaron el happy birthday en voz alta y sin mascarillas.

"Lo que la nona se llevó de regalo es la COVID-19", finalizó el Dr. Marco Almerí.

Wapa, una vez más los expertos en la salud piden a las personas que tomen medidas preventivas contra la COVID-19 y eviten este tipo de reuniones familiares.

