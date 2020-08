Pilar Mazzetti: "No va a ser una vacuna, vamos a tener que participar en varias"

La ministra de Salud Pilar Mazzetti ofreció una reciente entrevista con el programa periodístico Cuarto Poder para revelar cuál es el plan del Minsa para adquirir la vacuna contra el coronavirus, debido a que hasta el momento hay 6 laboratorios que están en un buen camino en lograr alcanzar la cura contra la pandemia que azota al mundo.

Estrategia de vacunación del Minsa

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, dijo a Cuarto Poder que el Ministerio de Salud ya ha hecho "la estrategia de vacunación" para cuando el Perú ya tenga la vacuna contra el COVID-19.

"Hemos hecho en el Minsa ya la estrategia de vacunación. Cómo vacunamos, dónde vacunamos, quiénes primero, quiénes después", explicó la titular de la cartera de Salud, quien también dejó en claro que al país no solo llegaría una vacuna, ya que a raíz de la cantidad requerida, un solo laboratorio no podría darse abasto.

Más de una vacuna contra la COVID-19 llegaría a Perú

Pilar Mazzetti resaltó que es probable que lleguen varias vacunas al Perú."Vamos a tener que participar en varias vacunas. Depende de cómo se mueva el mercado de medicamentos y de vacunas", añadió.

Mazzetti no cree que el Perú se vaya a "quedar atrás en la cola (para participar en los ensayos con las vacunas)". "Las personas que están haciendo las vacunas tampoco tienen ningún interés en que nos quedemos atrás porque no saben si valen en los latinos o no valen", sostuvo.

"Lo que tenemos en este momento es documentos que nos permiten empaparnos ya del tema de una vacuna y postular al hecho de poder participar (en el proceso para obtener la vacuna y participar de ensayos clínicos)", manifestó la ministra de Salud.

Por su parte, exhortó a todos los peruanos a que deben actuar como si fueran portadores del virus y así evitar más casos de contagios que pongan en riesgo la vida de las personas.