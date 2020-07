¿Podemos infectarnos de COVID-19 pese haberla tenido?

¿La vacuna contra la COVID-19 ya tiene fecha? Se habla de meses, la posibilidad de este año o a inicios del otro, incluso los representantes de laboratorios dan esperanzas sobre la tan ansiada cura, pero estas no serían 100 % fiables en cuanto al impacto que tenga contra el coronavirus.

En medio de la lucha contra la pandemia, diversas interrogantes surgen respecto a las personas que han sido infectadas, las que no y los que han podido contraer nuevamente el virus.

En la reciente emisión del segmento 'Sanamente', el Dr. Elmer Huerta explica si es que una ciudadano que ya no tiene síntomas es capaz de volver a contagiarse con la COVID-19.

"Es la pregunta del millón. Lo hemos dicho varias veces: no se sabe todavía. Parece que no va ser posible, porque parece que la inmunidad celular, las de células de memoria quedan intactas, a pesar que bajan los anticuerpos (...) No se puede decir nada la verdad", explicó Elmer Huerta.

En ese sentido, el especialistas en salud pública argumentó que si las parejas o convivientes han tenido la COVID-19 no corren peligro de infectarse nuevamente entre ellos.

"Si ellos están juntos que sigan juntos, no hay ningún problema. Que se vayan a contagiar entre ellos es poco probable", precisó el médico.