¿Cómo prevenir la COVID-19 al acudir a centros comerciales? Infectólogo explica

Los centros comerciales se preparan para reabrir sus puertas este lunes 22 de junio en el Perú como parte del proceso de reanudación de actividades económicas en medio de la pandemia por coronavirus.

Es por ello, que el médico infectólogo Humberto Vásquez Cubas, de la Clínica Internacional y EsSalud, explicó en exclusiva a Wapa.pe sobre las recomendaciones que debe tener la población al momento de ir a los establecimientos comerciales.

"El mensaje ha sido claro (sobre las medidas de prevención), el problema es el cumplimiento, ya que el aforo no va ser el mismo, se está hablando del 50% para el ingreso de los locales comerciales, incluso el 50% es muy alto. Las personas tienen que mantener el distanciamiento al hacer las colas", advirtió el doctor Vásquez.

Asimismo, el experto mencionó la importancia del protocolo de los centros comerciales, ya que el personal estará constantemente midiendo la fiebre a los clientes. Sin embargo, existen muchas personas asintomáticas.

"Sé que van a tomar la temperatura en la puerta, si alguien está con fiebre es sospechoso de tener el coronavirus, pero no es lo único, ya que muchos no hacen fiebre", agregó.

Del mismo modo, el Dr. Humberto Vásquez indicó que los centros comerciales tendrán lavatorios de manos con jabón, agua y toalla para el lavado de manos para que las personas lo usen al momento de entrar y salir de las tiendas.

¿Qué tipo de mascarilla utilizar?

El doctor Vásquez Cubas afirmó que es importante el uso de una mascarilla de buena calidad para evitar la COVID-19 en estos espacios públicos.

"La mascarilla se va a seguir utilizando por mucho tiempo. Tenemos muchísimos casos de coronavirus, es obligatorio que las personas que están con o sin síntomas, usemos las mascarillas. A veces uno se encuentra que algunas personas están usando cubrebocas de tela simple y no se están protegiendo", manifestó el galeno.

"Los tapabocas quirúrgicas son buenas mascarillas que evitan la transmisión por gotitas como las N95. Ahora, estas mascarillas si son muy caras, se pueden conseguir mascarillas artesanales de acuerdo a las pautas del Ministerio de Salud".

Finalmente, el médico infectólogo recomendó no salir de manera voluntaria a los centros comerciales. "Aunque esté permitido salir a comprar es mejor que no salgan, la gente debe eligir responsablemente no salir. Eso es lo ideal".

Cabe mencionar que, el ingreso de menores de edad está prohibido en los centros comerciales. Recuerda mantener el distanciamiento social no menos de un metro.