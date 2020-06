Cachorro 'está enamorado' de anciano que vive al lado y pasa horas en la ventana para verlo

Las imágenes protagonizadas por un perro y un adulto mayor han sido todo un éxito en diversas redes sociales. En el video se observa al cachorro que, literalmente, muere de amor por su vecino, un señor de avanzada edad que le demuestra su reciprocidad con mimos, caricias y juegos al que espera diariamente como si fuera su mascota.

Va a verlo a su jardín, lo espera cuando no está y… ¡Mueve la cola sin parar! El movimiento que realiza el perro es una de las formas que tiene de comunicarse con los humanos; de expresar sus emociones. Cuando este es de izquierda a derecha suele significar excitación, alegría… Y no hay duda de que esto es lo que siente el can cuando ve o espera a su vecino, según recoge la información el portal Wamiz.

Los usuarios que vieron el tierno video aseguran que el cachorro generó empatía con el señor, porque este a menudo suele darle "amor de calidad" al animal, algo que todos los que aman a los canes lo saben y ponen en práctica.

Un beneficio mutuo entre perro y humano

Las imágenes muestran, además, que el adulto mayor está encantado con su amigo de cuatro patas. Lo acaricia y hasta parece que habla con él. Y es que, este pequeño invasor de su territorio, sin ni siquiera saberlo, también le está dando días más felices a este ser humano.

Los ancianos que tienen perro se ven beneficiados, tanto a nivel físico como emocional; y si el cachorro vive en la casa de enfrente, también. Los abuelitos que viven cerca de un perro se sienten 10 años más jóvenes y aumentan en un 12% su actividad física, según lo afirma la ciencia. En definitiva, ¡la pareja de vecinos ideal!