Perfil psicológico de Andrés Wiese tras ser acusado de acoso sexual [VIDEO]

El actor Andrés Wiese del reconocido de la serie "Al fondo hay sitio" se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser denunciado por acoso sexual contra una menor de edad, quien afirma haber recibido videos indebidos.

“Él terminó enviándome un video completo de él totalmente desnudo. Me enviaba videos y me pedía que yo también le mande. Primero me envió un video de su rostro y yo hice lo mismo. Luego, me envió un video en la bañera”, contó la adolescente sobre Andrés Wiese en “Magaly TV: La Firme”.

Conversación de Andrés Wiese con adolescente

Asimismo, Mayra Couto también hizo una denuncia pública a través de Instagram, donde señala que en el rodaje de "Al fondo hay sitio", Wiese la acosaba sexualmente y le hacía bullying.

Conducta psicológica de Andrés Wiese

Ante esta situación, la psicóloga Lisbeth Cueva compartió con ATV Noticias Edición Central, el perfil psicológico del actor de 36 años tras ser denunciado por acoso a menor de 17 años.

"Acá hay una especie de acoso y violencia sexual porque esta persona está utilizando este poder, este control, aprovechándose de la influencia que tiene sobre las personas para poder tener una satisfacción sexual".

"Esta persona no mide consecuencias, para esta persona solo hay un objetivo de poder satisfacerse sin importar lo que hay a su alrededor y las consecuencias. Lo preocupante que está utilizando su propio poder e influencia", señaló Cueva.

De la misma manera, la especialista afirmo que Andrés Wiese tiene una conducta de un agresor, ya que busca ese control y poder sobre otros.

"El agresor ve que está por encima de su víctima y cree que tiene el poder de lograr su objetivo", agregó.

Perfil psicológico de Andrés Wiese

"A simple impresión, hay aparentemente conductas de la satisfacción sexual a través de la observación, sin embargo, aquí esta persona utiliza ese poder para poder complacerse. Este compartimiento es aprendido de años atrás. Van a empezar a salir más denuncias y comentarios acerca de esto", aseguró la experta en psicología.

Wapa, recuerda que si eres menor de edad o conoces a alguna persona que es víctima de acoso sexual, no guardes silencio y denuncia los hechos.