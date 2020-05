¿La vacuna contra el COVID-19 llegará a todo el mundo?

El coronavirus viene avanzando y a su paso cobrando la vida de miles de personas en todo el mundo mientras se viene esperando la ansiada vacuna contra la nueva enfermedad, pero la gran pregunta sería si antídoto contra la nueva enfermedad llegará a todo el mundo.

Mediante un entrevista con el portal BBC Mundo, la investigadora estadounidense, Jennifer Hillman, quien expresó que la mejor forma de asegurar que la vacuna del covid-19 llegue a todos es que los países trabajen en cooperación para evitar que las protecciones comerciales y los derechos de propiedad intelectual sean una barrera para la salud pública.

"Las patentes no necesariamente obstaculizarán la distribución equitativa de la vacuna", citó BBC Mundo un artículo publicado recientemente por Hillman en la revista Foregin Affairs.

En ese momento, la investigadora del Council on Foreign Relations, un centro de estudios estadounidense con sede en Nueva York, y profesora del Centro de Leyes de la Universidad de Georgetown, Washington, indicó que "con ingenio y buena voluntad global será posible superar muchos de los obstáculos posibles".

Hillman, le dijo que cree que desde la crisis del VIH y el sida las compañías han aprendido muchas lecciones, porque la industria (farmacéutica) en general entendió lo mal que se vio que tanta gente estuviera sufriendo de VIH y sida y que el precio de los medicamentos fuera tan costoso.

"Las empresas ya se dieron cuenta de que van a tener que conceder más licencias para que otros comercialicen sus productos patentados. Y tendrán que hacerlo a precios razonables o hacer que sus productos sean más baratos", indicó.

Agregó que todavía no estamos en ese punto, pero al menos en lo que respecta a vacunas y fármacos ya existen mecanismos disponibles para lograrlo. "La cuestión es si los países y compañías van a hacer uso de estos o no", refirió.

¿Los países más pobres tendrán que esperar 10 años ?

Jennifer Hillman respondió que ahora han sido creados sistemas innovadores de financiamiento para fármacos. "Hay una serie de compromisos globales para compartir patentes, hay mucho más trabajo colaborativo entre la OMS, la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que están trabajando para crear sistemas de recursos colectivos", sostuvo.

Acotó que todos están diciendo: "Me comprometo a que si puedo inventar (un fármaco o tratamiento) no cobraré por ello y concederé licencias de manera gratuita y mantendré el derecho a eventualmente volver a tener esa patente".

En otras palabras, resaltó que las empresas durante la pandemia de covid-19 cederán de forma gratuita sus patentes y después de la pandemia reclamarán el uso futuro de las patentes. "Es decir, la idea es no tener acceso temporalmente a ninguna regalía por propiedad intelectual", apuntó.

Leyes de propiedad intelectual

Finalmente, Hillman subrayó que considera que las leyes de propiedad intelectual no se impondrán en la distribución justa de una vacuna. "No veo que una compañía farmacéutica pueda decir: Esta (vacuna) es mía y no la compartiré con nadie a menos que me paguen mil millones de dólares".

BBC