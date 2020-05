Coronavirus en niños: ¿Cuáles son los síntomas y cómo se atiende a los pacientes pediátricos?

La pandemia del coronavirus afecta a todos en el mundo, sin importar edad, condición social o religión. Pese a que los números de hospitalizados y pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son de adultos mayores, los niños no están exhentos a este virus.

En Perú los niños son hospitalizados por cuadros de COVID-19 positivos. Walter Luque, jefe de pediatría del Hospital Dos de Mayo de Lima, comenta que, así como otros centros de salud en el mundo, no estaban listos para combatir esta pandemia, explicó en una reciente entrevista para RPP.

"El Hospital Dos de Mayo, por suerte, tiene una zona de adultos diferenciada de la parte de pediatría. Tiene dos entradas diferentes. En esa parte, no tenemos contacto con los adultos. Obviamente ningún hospital del mundo estaba preparado para esta pandemia, pero todos, de alguna medida, han tomado las mejores decisiones para tratar de llevar esto", argumenta.

Niños con COVID-19 son asintomáticos

Luque, además, asegura que la acción de la enfermedad en niños aún es inexacta.

"Cuando decimos niños pueden ser de 1 mes, 7 años, 2 años. Mientras más pequeño sea el niño es más inespecífico. Los niños, si bien es cierto, no son la población que hace cuadros más severos, si son los grandes transmisores. Por lo menos el 20% de niños son asintomáticos, a un niño sano le sacan una prueba y sale positivo. Entonces, la transmisión es lo que importa más en los niños", acotó.

El pediatra sostiene que en lo que va de mayo (26 días), se han reportado 14 niños hospitalizados por el nuevo coronavirus en su área. Mientras que, en abril pasado, tuvieron 9 casos de niños hospitalizados. La tecnología es una gran aliada para padres y niños que requieren de hospitalización.

"En algunos casos evaluamos la edad del niño. Si es un niño de un mes o dos meses, no son padre-dependientes, si no están no sentirán su ausencia; entonces ese niño puede ser aislado. Ahí nos preocupamos más por los papás para que puedan estar constantemente viendo a sus niños a través de las redes sociales, videollamadas, eso tranquiliza a los padres hasta el momento del alta", manifestó.

"En niños más grandes, 4 años o 5 años, es imposible separarlos de los padres. En ese caso escogemos a la familia, uno que no tenga el grupo de riesgo, menor de 50 años, que no esté infectado y que se puede quedar con el niño, usando la mascarilla y no puede caminar por las áreas", añadió.

En caso de niños de 12 o 13 años, al ser más grandes, ellos entienden el proceso de hospitalización y, por ende, la ausencia física de sus familiares durante este tratamiento. Sin embargo, como en los otros casos, también cuentan con la tecnología para tener contacto con ellos.

"Por suerte, en pediatría, a diferente de los adultos, la evolución es más rápida. En pediatría es menos de una semana, dependiendo del caso y la gravedad", comenta.