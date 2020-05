BuenasNoticias: Dos adultos mayores derrotaron al covid-19 y vuelven a casa

Batalla ganada. Luego de varias semanas de estar hospitalizados, dos pacientes adultos mayores se recuperaron del covid-19 y hoy fueron dados de alta del hospital III Angamos de EsSalud, ubicado en Miraflores, donde recibieron tratamiento especializado por parte del personal de salud. Vea aquí la galería fotográfica

La angustia y preocupación terminó para don Enrique, un asegurado de 68 años, que volvió a la vida luego de estar 16 días en ese nosocomio por presentar un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda que le causó el virus y que lo puso casi al borde de la muerte.

Gracias al riguroso tratamiento farmacológico y oxigenoterapia aplicado por el personal especializado de EsSalud, el paciente de la tercera edad logró superar la enfermedad y retornar a casa para reencontrarse con su familia.

El sexagenario agradeció a Dios y al personal de salud por la atención recibida y dijo que tenía fe de que iba a salir de este duro trance.

“Dios me ha dado una nueva oportunidad de vida. He pasado un momento difícil, lo he superado y ahora puedo volver a ver a mi familia. Me da mucha alegría regresar a casa”, expresó.

Otro paciente que ahora le sonríe a la vida es don Agustín, de 71 años. Él llegó al hospital el 19 de abril con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, y antecedentes de diabetes mellitus. Debido a su condición de vulnerabilidad, fue atendido inmediatamente en el área de Emergencia, donde dio positivo a la prueba de descarte del nuevo coronavirus.

Permaneció hospitalizado durante 19 días, tiempo durante el cual recibió su tratamiento. Hoy se va a casa feliz y agradecido con la atención recibida por parte del personal de salud.

Claudina, su esposa y compañera de toda la vida, también se mostró agradecida por la atención y destacó el trabajo de los médicos, enfermeras y técnicos de la salud, a quienes calificó de verdaderos ‘héroes’.

Ambos pacientes fueron despedidos entre aplausos y en medio de la algarabía del personal de salud que estuvo a cargo de su recuperación. Ahora deberán cumplir cuarentena por dos semanas en sus respectivos domicilios y bajo estrictas medidas de higiene.

Pacientes recuperados en hospital Angamos

El doctor Guillermo Huatuco, gerente de Servicios Prestacionales del Nivel I y II de la Red Prestacional Rebagliati, informó que, con la salida de los dos pacientes adultos mayores, suman 33 las personas que superaron la enfermedad y fueron dadas de alta del hospital Angamos.

Precisó que, desde el inicio de la pandemia, dicho nosocomio atendió cerca de 2000 emergencias por coronavirus y a la fecha 30 pacientes están hospitalizados, de los cuales 7 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).