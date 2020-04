Coronavirus: Médico de 98 años sigue atendiendo a sus pacientes en plena pandemia

La pandemia por el coronavirus viene cobrando la vida de miles de personas y las personas con mayor riesgo son los adultos mayores. Sin embargo, un doctor de 98 años continúa cumpliendo con sus funciones en plena pandemia.

Los doctores tienen la importante función de salvar vidas, una promesa que hicieron en su formación, y hoy en día miles lo vienen cumpliendo mientras arriesgan su propia vida como es el caso de Christian Chenay.

Christian es un médico de 98 años, oriundo de la ciudad de Chevilly-Larue en Francia, decidió continuar atendiendo a sus pacientes, pero lo hace a través de su teléfono de línea y virtualmente.

El amor que Christian Chenay tiene por su profesión lo ha llevado a seguir atendiendo a sus pacientes en medio de larga batalla por encontrar la cura al coronavirus, que se ha extendido a todos los rincones del planeta.

Debido a la avanzada edad del médico, lo convierte en una persona vulnerable al coronavirus, es así que, con la ayuda de su teléfono y una computadora, continúa atendiendo a sus pacientes.

“Es una persona extraordinaria con su edad, su lucidez, su alegría de vivir, lo cual es excepcional en su avanzada edad”, expresó un vecino que lo conoce hace décadas.

En tato, Christian se ha mostrado sorprendido por todo lo que está sucediendo en el mundo a causa del coronavirus. Por eso, no tuvo duda en ofrecerse para ayudar a quienes más lo necesitan.

"Nunca he vivido esto antes. He visto la epidemia de tifus, durante la guerra, hubo muy pocos que se contagiaron. Teníamos máscaras realmente protegidas. Usábamos máscaras de gas, incluso. Fue difícil vivirlo. Pero pudimos contenerlo y aislar a los enfermos. Por lo menos, teníamos un tratamiento", relató acerca de su experiencia como médico en el siglo pasado.

Cabe mencionar que, varios días atrás el doctor presentó síntomas de la enfermedad y, por eso, permanece aislado en su casa. “Nos sentimos impotentes. No tenemos tratamiento. No tenemos forma de aislarse y no sabemos quiénes están enfermos y quiénes no. Es complicado”, concluyó.