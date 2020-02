El emotivo mensaje del policía que venció el cáncer: “Hoy me siento feliz porque lo vencí”

El cáncer es una de las enfermedades más temidas en todo el mundo, debido a que a su paso a cobrado la vida de muchas personas. Sin embargo, a pesar de ello, muchos han decido dar la batalla contra este mal y lograr vencerlo como es el paso de un policía.

El cáncer no distingue de edad, género, religión o clase social, por ello es importante la prevención a través de los chequeos médicos y llevar a una vida saludable. A continuación, te contamos una historia que se volvió viral en Facebook.

A través de Facebook el policía Giancarlo Arriaga Chávez compartió su increíble historia de su lucha contra el cáncer y cómo hoy sonríe que porque logró curarse para estar al lado de sus seres queridos.

El cáncer es una enfermedad que llegó a mi vida, pero que la recibí con una sonrisa, porque decidí luchar y jamás permitir que derrumbe mis sueños y metas”, escribe en su red social acompañado de una imagen en el que se encuentra el hospital.

“Hoy me siento feliz porque puedo decir que la enfermedad (cáncer) no me venció y puedo seguir con mi sueño de ser policía para servir a mi país”, añadió el efectivo policial.

Ante toda la lucha que el efectivo ha venido realizando para eliminar el cáncer su cuerpo, mandó un mensaje inspirador a todos que vienen atravesando este duro momento.

Aquellos que hemos pasado por esta batalla sabemos que tan oscuro se puede volver tu horizonte, y cómo los cambios que experimenta tu cuerpo trae abajo tus sueños y estado de ánimo. Situaciones a las cuales debes afrontar sin opción alguna si es que deseas conservar el regalo más preciado, la vida”, acotó.

Finalmente, a través de su publicación en Facebook, Giancarlo Arriaga agradeció al personal médico que lo atendió, así como su madre y toda su familia estuvieron con él en estos duros momentos.

Sobre el tema del cáncer, es importante mencionar que según la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC), en el Perú el número de casos de cáncer durante el 2020 alcanzará los 70 640, es decir, 50 % más que en el año 2015.