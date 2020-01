¿Cómo proteger a tus hijos del sol? Consejos clave para prevenir futuras enfermedades

En tiempo de vacaciones escolares, muchos padres empiezan a llevar a sus hijos a realizar diferentes actividades al aire libre, ya sean excursiones a la playa, talleres deportivos (fútbol, básquet, natación, entre otros) o simplemente salen a jugar al parque con los amigos; sin embargo, no suelen tomar las medidas preventivas contra la inclemencia del sol, pues los pequeños se podrían exponer a graves lesiones en la piel como enrojecimiento por quemaduras solares, golpes de calor o deshidratación, debido a la cantidad de horas que estarían sobreexpuestos a la radiación ultravioleta.

Ante esta situación, especialistas de la Liga Contra el Cáncer, a través de su “Difundiendo Prevención”, brindan recomendaciones para cuidar la piel de los más pequeños durante las vacaciones. ¡Atenta y toma nota!

Usar bloqueador solar

Sobre todo, en las clases de natación, y por el constante contacto con el agua, es difícil mantenerse protegido por mucho tiempo. Por ello, es preferible usar un bloqueador solar con factor de protección no menor a 30 SPF cada vez que salga del agua o máximo cada 2 horas; especialmente en el rostro, orejas, brazos, piernas, pies y otras zonas frecuentemente expuestas.

Beber mucha agua

Es muy importante que los niños estén hidratados y evitar el sobreesfuerzo para evadir las afecciones relacionadas con el calor. Para ello es recomendable portar un “tomatodo” con agua fresca, mínimo de un litro. De preferencia que sea agua pura, de fruta y no azucarada.

Usar prendas adecuadas

Los niños deben usar la vestimenta adecuada ya que la sensación térmica puede causar lesiones a la piel. Se recomienda usar prendas como camisetas o polos de manga larga, así como accesorios tales como sombrillas, sombreros y gafas de sol que absorban el 100% de las radiaciones ultravioleta.

Evita la sobreexposición solar

Es preferible que las vacaciones útiles no se realicen expuestas al sol dentro de las 10 a.m. y las 3 p.m., pues la radiación ultravioleta se intensifica mucho más durante este periodo. De no ser así, asegúrate que el lugar donde lo realice esté protegido contra los rayos UV, además de aplicarle un buen bloqueador solar.

Así como proteger la piel de nuestros hijos, es importantes enseñarles con el ejemplo y los adultos también deberían de protegerse de los peligros ocasionados por la alta radiación solar, realizándose 1 vez al año un chequeo de cáncer de piel, enfermedad que en la mayoría de casos es generada por la sobreexposición solar si protección.