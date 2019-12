Pau Donés a los pacientes de cáncer: "El protagonista de tu vida eres tú, no la enfermedad"

Pau Donés y los demás integrantes de Jarabe de Palo decidieron reunirse para brindar dos esperados conciertos este 23 de diciembre. Pero no se trata de shows cualquiera, con esta iniciativa buscan recaudar fondos para la investigación contra el cáncer.

Las presentaciones se realizarán en el escenario de la sala Luz de Gas de Barcelona.

"Me gustaría que la gente no relacionara tanto el cáncer con la muerte y que fuese más consciente de los avances que se están haciendo en la investigación oncológica, por ejemplo en el cáncer de mama", indicó Pau Donés en entrevista con 20minutos.

El cantante vive en Estados Unidos junto a su hija y resalta que tras su retiro, no extraña para nada su vida anterior.

"¿Tú sabes el lujo que es tener una rutina?", dijo entre risas el cantante.

“Viviendo sin trabajar se está de puta madre... Estoy viviendo con mi hija, me levanto a la mañana y me voy a comprar el pan, me hago un bocata, me voy a surfear un ratito, luego agarro la guitarra y la computadora y compongo un poco… Y así se está muy bien. Me costó un poco entrar en esta rutina, pero ahora me encanta”, indicó a ABC.

¿Cómo vive la vida?

El querido músico señaló que su prioridad es cuidar su salud y dedicarse a su familia.

“Tengo cáncer, pero hago vida como cualquiera, salvo que de vez en cuando tengo que ir al hospital a meterme la quimio”, agregó Pau.

“Ahora el cáncer es peligroso, y a veces mortal. Pero dentro de unos años no será ni una cosa ni la otra, será como la gripe. Se están haciendo grandes avances gracias a la investigación. Y la investigación cuesta dinero. Por eso seguiré aportando mi granito de arena. Porque hace falta”, indicó sobre la organización que apoya.

Vivir el presente

Resaltó, además, que tener cáncer no paraliza. Hoy en día no le interesa vivir el futuro sino disfrutar el presente.

“Soy como cualquier otro enfermo de cáncer. Lo que pasa es que he intentado que el cáncer tenga una importancia relativa en mi vida, la importancia que se merece. Sí, estoy enfermo, pero hay otras cosas. El cáncer está ahí, e intento vivir el presente lo mejor posible, sin darle muchas vueltas a lo que pueda pasar en el futuro. No me interesa mucho el futuro. Si un enfermo de cáncer dice que lo inspira, que lo ayuda ver cómo lo llevo yo, tengo que decir que el sentimiento es mutuo. Cuando me preguntan qué tal estoy, yo siempre digo: 'vivo'. Con estar vivo ya merece la pena todo, incluyendo esa pelea contra el miedo”, dijo.

Pau Donés es ejemplo de lucha para muchos, es por eso que no dudó en dedicarles un mensaje a los pacientes de cáncer.

"Tienes que vivir tu vida porque el protagonista de ella eres tú, no la enfermedad", dijo el artista.

"A los enfermos con cáncer la muerte no nos persigue, la llevamos dentro", acotó Pau, quien se mostró entusiasmado con estos dos conciertos.

"Llevo un año sin tocar, sin subir a un escenario. En los conciertos de Barcelona cantaremos los grandes éxitos del grupo y no podría elegir ninguno", dijo en intérprete de La Flaca, Depende, Grita o Bonito, quien se juntará con los 19 miembros de Jarabe de Palo para llevar a cabo esta iniciativa.

"Adiós... pero hasta luego", es el mensaje de esta presentación.

Finalmente contó que de no poder asistir a los conciertos, tienen la opción de apoyar económicamente a la causa, a través de la organización que incentiva la investigación del Vall d’Hebron Instituto de Oncología con la fila cero.