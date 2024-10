El caso criminal que expulsó a Yadhira Carrillo de la TV: así es su vida lejos de las cámaras

A pesar de los pedidos de las televisoras y del público, Yadhira no tiene planes de regresar a la actuación a corto plazo. En una entrevista, con "Cuéntamelo Ya", confesó que ha rechazado varios papeles en importantes producciones, incluyendo un ofrecimiento para el remake de "Cuna de lobos" y varias telenovelas más. Si bien ha aparecido como invitada a programa, desde hace un tiempo no se le ha visto en la pantalla chica.

"Desde que salí de Televisa y me casé, me han ofrecido telenovelas y llamados hermosos. No estoy buscando volver a la televisión. Durante 20 años no dejé de trabajar. Ahora estoy en otra etapa de mi vida, donde soy ama de casa, tengo mi tienda de ropa para niños y ando haciendo cosas que me gustan. En un futuro no sabemos qué vaya a pasar", comentó.