The Witcher: Jason Momo juega con la idea de actuar junto a Henry Cavil

Jason Momoa alguna vez nos sedujo como Khal Drogo en GOT, luego como Conan El Bárbaro y ahora, es Aquaman. Los papeles rudos le caen como anillo al dedo al actor y por eso ha sido protagonista de algunos rumores que lo indican como el nuevo personaje principal de la precuela de The Witcher (The Witcher: Blood Origin) el cual fue anunciada por Netflix.

Fue la página We Got This Covered el que encendió las alarmas, haciendo que rebote en el fanpage de la serie, Redanian Intelligence. Se adjuntó una foto de un supuesto documento oficial sobre la serie donde se menciona el nombre de Momoa como el protagonista. Según la nota, el artista estaría en conversaciones para cerrar el contrato.

Y para emocionar aún más al fandom, el actor compartió un fan art inspirado en esta serie donde sale al lado de Henry Cavill. A través de sus historias de Instagram, Jason Momoa saludó a nuestro Geralt De Rivia:

“@henrycavill ¿Qué tal, camarada?” – acompañando la publicación con emojis divertidos.

Henry Cavill y Jason Momoa han coincidido en el rodaje de Liga de la Justicia y es posible que vuelvan a reunirse para promocionar la próxima versión que está preparando Zack Snyder. Más allá de la buena onda entre los dos, para muchos fans elegir a Momoa para una precuela de ‘The Witcher’ sería perfecto. ¿Qué te parece?

The Witcher: Blood Origin

Esta serie solo tendrá seis partes y estará ambientada en un mundo élfico 1200 años antes del mundo de la serie protagonizada por Henry Cavill y contará la historia del primer Witcher, cuyos eventos que conducen a la crucial “conjunción de las esferas”, cuando los mundos de monstruos, hombres y elfos se fusionaron para convertirse en uno.