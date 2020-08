Precuela de ‘Juego de Tronos’ está en búsqueda de Daemon Targaryen

La precuela de ‘Juego de Tronos’ se realizará a pesar del coronavirus, la serie de nombre “Game of Thrones: House of the Dragon”, está tomando forma y aunque se mantiene en fase de pre-producción, el equipo ya está en la búsqueda de los actores que interpretarán a los personajes de este proyecto.

Lo que se sabe es que los encargados del casting están enfocados en hallar a un actor de entre 40 y 50 años, que pegue a las ciertas características del personaje.

“El hermano menor del Rey Viserys, Daemon no nació sin ambición por el trono a pesar de estar en la línea de sucesión. Es menos metódico y más impetuoso. Sin mencionar que se aburre fácilmente… tropezando de una distracción a otra con la subconsciente, pero singular obsesión de ganarse el amor y la aceptación de su hermano el rey (Viserys). Pero, incluso como el guerrero más experimentado de su tiempo, vacila entre lo vil y lo heroico, convirtiéndolo en el verdadero pícaro de la serie”.

No obstante, hay que recordar que la trayectoria de este personaje abarca diferentes épocas, pues se considera uno de los hombres más peligrosos en Poniente.

Finalmente, esta producción espera comenzar a rodar a principios de 2021 y en 2022 se estrenarán diez episodios en HBO.