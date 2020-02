The Witcher: revelaron los nuevos personajes de la 2° temporada de la serie de Henry Cavill

Con el rodaje de la segunda temporada de 'The Witcher' en marcha, Neflix ha confirmado los fichajes que se unirán a los nuevos episodios que protagonizarán Henry Cavill, Freya Allan y Anya Chalotra o, lo que es lo mismo, Geralt de Rivia, Ciri y Yennefer.

Además, el servicio de streaming ha indicado su estreno será en 2021, aunque no ha desvelado el mes en el que llegará.

En la nueva tanda de capítulos se unirán al Continente Yasen Atour ('Young Wallander) en el papel del brujo Coën, Agnes Bjorn ('Monster') como la vampira Vereena, Paul Bullion ('Peaky Blinders') como el también brujo Lambert, Thue Ersted Rasmussen ('Fast & Furious 9') será el brujo Eskel, Aisha Fabienne Ross ('La chica danesa') interpretará a la hechicera Lydia, Kristofer Hivju ('Juego de tronos') será Nivellen el maldito y Mecia Simson tendrá el papel de la hechicera Francesca.

Netflix también confirma el regreso de Joey Batey como Jaskier el bardo. MyAnna Buring (Tissaia), Tom Canton (Filavandrel), Lilly Cooper (Murta), Jeremy Crawford (Yarpin Zigrin), Eamon Farren (Cahir), Mahesh Jadu (Vilgefortz), Terence Maynard (Artorius) y Lars Mikkelson (Stregobor) también repetirán sus papeles en los nuevos capítulos.

Otros que regresan son Mimi Ndiweni (Fringilla Vigo), Royce Pierreson (Istredd), Wilson Radjou-Pujalte (Dara), Anna Shaffer (Triss Merigold) y Therica Wilson Read (Sabrina).

"Las reacciones a la primera temporada de 'The Witcher' han puesto el listón muy alto para incorporar nuevos personajes a la siguiente tanda de capítulos. Sophie Holland y su equipo de casting han encontrado una vez más, a los mejores actores para encarnar a estos personajes, que estarán en las manos de directores muy reconocidos", declaró Lauren Schmidt-Hissrich, showrunner y productora ejecutiva de la serie, en un comunicado.

Netflix también ha anunciado quiénes dirigirán los episodios de la segunda temporada. Stephen Surjik ('Umbrella Academy') será el encargado de los primeros dos episodios, Sarah O'Gorman ('Maldita') dirigirá el tercer y el cuarto capítulos, Ed Bazalgette ('The Last Kingdom') dirigirá los episodios cinco y ocho, mientras que Geeta V. Patel ('Meet the Patels') realizará el sexto y el séptimo capítulo.

(Con información de Europapress)