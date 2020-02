‘Esta mierda me supera’, el nuevo giro de Netflix al concepto de superhéroes

Tras el enorme éxito de las dos primeras temporadas de 'The End of the F***ing World', Netflix sigue inmersa en las novelas gráficas de Charles Forsman al adaptar otra obra suya, 'Esta mierda me supera', que estrena su primer tráiler, con el que la plataforma dará un giro al concepto de superhéroes y que se estrenará el 26 de febrero.

Dirigida y escrita por Jonathan Entwistle, el creador de 'The End of the F***ing World', la serie está protagonizada por Sophia Lillis ('It', 'Nancy Drew y la escalera escondida') y Wyatt Oleff ('It', 'Guardianes de la galaxia vol. 2'), que cambian al payaso Pennywise por un drama adolescente en el que se combinan los problemas típicos de la edad con el descubrimiento de los superpoderes.

"Es una historia de origen irreverente que sigue a Sydney, una joven que se enfrenta a exámenes y lidia con historias en el instituto, mientras supera varios problemas familiares. Con el despertar sexual en ciernes, la adolescente desarrollará también superpoderes", reza la sinopsis de la ficción.

Con una superheroína en plena pubertad, la primera temporada de 'Esta mierda me supera' consta de siete episodios, de 30 minutos de duración cada uno.

(Con información de Europapress)

Mira aquí el tráiler de ‘Esta mierda me supera’