George Robinson de Sex Education: El actor que triunfa con su discapacidad [VIDEO]

"Sex Education" regresó por todo lo alto a la plataforma de Netflix con su segunda y exitosa temporada, la cual continúa enseñando a jóvenes temas habituales sobre sexualidad y arranca más de una carcajada con sus ocurrencias. Sin embargo, nuevos actores se sumaron a la historia, como es el caso de George Robinson, quien ha demostrado que su discapacidad no es impedimento para hacer lo que más ama.

Netflix estrenó este 17 de enero la segunda temporada de "Sex Education", al cual se unieron actores nuevos como Chineny Ezeudu, Sami Outalbali y George Robinson, siendo éste último el que más llamó la atención entre los seguidores.

El joven actor no solo interpretó a Isaac, un joven con discapacidad que se convirtió en un buen amigo para Maeve y competencia para Otis, sino también porque en la vida real vive con una lesión cervical que lo llevó a estar en una silla de ruedas.

¿Cómo paso su accidente?

Durante una entrevista para Back Up Trust, el joven actor confesó que su accidente se produjo mientras participaba de una gira internacional con su equipo de rugby. En dicho momento sufrió una fuerte lesión en la médula espinal que actualmente le impide mover sus brazos y piernas.

“Hace poco más de cuatro años y medio, cuando tenía 17 años, estaba en una gira escolar de rugby en Sudáfrica. Hice una tacleada y no me fue bien. Me rompí el cuello en el nivel C4 / C5. Esto significa que no tengo movilidad por debajo del nivel de mi lesión y no puedo usar mis brazos o manos”, comentó en dicha entrevista.

El joven actor pasó 37 días en un hospital sudafricano, George Robinson volvió a Reino Unido y fue llevado al Hospital de Addenbrooke, donde conoció a otra persona que sufrió la misma lesión en un accidente de rugby y le ayudó a ver que no era el final, que existe un futuro luego de una lesión así.

“(Andy) también resultó herido en un accidente de rugby. Me presentó la oferta de respaldo de los servicios de soporte, pero lo que es más importante, me mostró que hay un futuro después de la lesión de la médula espinal: es una prueba viviente de ello”, indicó en la entrevista.

¿Cómo enfrentó su nueva condición?

“Una vez que salí del hospital, realicé un curso de habilidades para sillas de ruedas para jóvenes de 18 a 25 años en Leeds, lo que realmente me ayudó. Fue genial estar cerca de personas en situaciones similares, compartir historias y reírse. Fue una gran experiencia, estoy realmente agradecido por ello”, afirmó el actor de “Sex Education”.

Asimismo, agregó que “una vez que tienes la infraestructura adecuada, vivir de manera independiente con una lesión de médula espinal puede ser bastante simple. Tengo un asistente personal que me ayuda a cocinar, levantarme por las mañanas y hacer cosas en casa. También uso una silla eléctrica. La mía esencialmente es una silla de ruedas manual que se ha equipado retroactivamente con ruedas eléctricas. Es fantástica, es realmente liviana y me ayuda a moverme libremente”.