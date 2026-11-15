¡HASTA 13 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma CORTE MASIVO este lunes 16 de noviembre en Lima: revisa AQUÍ las zonas afectadas

Sedapal anunció la suspensión temporal del servicio de agua potable en sectores de cuatro distritos de Lima. Conoce las urbanizaciones, asentamientos humanos y horarios afectados este lunes 16 de noviembre.

¡Atención, vecinos de Lima! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua para este lunes 16 de noviembre de 2026, que dejará sin suministro hasta por 13 horas a determinados sectores de la capital. La interrupción afectará a familias de cuatro distritos, por lo que se recomienda almacenar agua con anticipación y revisar los horarios establecidos.

De acuerdo con la programación difundida por la empresa, la suspensión responde a trabajos de mantenimiento preventivo, limpieza de reservorios y empalmes de tuberías. Estas labores buscan garantizar el funcionamiento adecuado de las redes de distribución y mejorar la calidad del servicio.

Es importante precisar que el corte no comprenderá la totalidad de los distritos anunciados, sino únicamente determinadas urbanizaciones, calles, agrupaciones y asentamientos humanos.

¿Qué distritos de Lima se quedarán sin agua este lunes 16 de noviembre?

Según el cronograma difundido por Sedapal, las interrupciones comenzarán desde las 8:00 a. m. en algunas zonas y se prolongarán hasta las 11:50 p. m. en otras.

Distrito Horario del corte Duración Pachacámac 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 12 horas Lurigancho-Chosica 8:00 a. m. a 8:00 p. m. / 12:00 m. a 11:50 p. m. Hasta 12 horas San Juan de Lurigancho 9:00 a. m. a 10:00 p. m. 13 horas Los Olivos 12:00 m. a 8:00 p. m. 8 horas

Pachacámac: sectores que estarán 12 horas sin agua

En Pachacámac, la suspensión comenzará a las 8:00 a. m. y finalizará a las 8:00 p. m.

Entre las zonas afectadas figuran:

Manchay.

Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio).

Centro poblado Balcón del Cielo.

Sectores 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445 y 446.

Sedapal también ha incluido otros sectores de Pachacámac en su programación, por lo que los vecinos deben revisar el detalle de las zonas comprendidas en el aviso oficial.

Lurigancho-Chosica: dos horarios de suspensión

En Lurigancho-Chosica, los cortes se realizarán en dos franjas horarias:

De 8:00 a. m. a 8:00 p. m.: urbanización El Mirasol de Huampaní, quinta etapa, desde la calle 14 hasta la calle 28.

De 12:00 del mediodía a 11:50 p. m.: urbanización El Mirasol de Huampaní, quinta etapa, y tercera etapa, desde la calle 11 hasta la calle 14.

Los residentes de estas zonas deberán tener en cuenta el horario correspondiente a su dirección para organizar sus actividades.

San Juan de Lurigancho: corte de agua de hasta 13 horas

San Juan de Lurigancho registrará una de las interrupciones más prolongadas de la jornada. El corte está programado desde las 9:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.

Los sectores afectados serán:

Agrupación Sagrado Corazón de Jesús de Cristo Rey.

Agrupación Cristo Rey Ampliación 5.

Agrupación Los Jardines de Santa Rosa de Lima.

Agrupación Nueva Cruz.

Asentamiento humano PI Nuevo San Juan, sector María de Jesús.

Agrupación Nuevo Amanecer UDEPZA.

Agrupación Lomas de Cristo Rey.

Los Olivos: zonas que estarán 8 horas sin agua

En Los Olivos, la interrupción comenzará a las 12:00 del mediodía y se extenderá hasta las 8:00 p. m.

Los sectores comprendidos son:

Asentamiento humano Mercurio Alto.

Asentamiento humano Mercurio Alto Ampliación.

Asentamiento humano Mercurio Alto Ampliación, comité 8.

Asentamiento humano Sarita Colonia.

Pueblo joven José Carlos Mariátegui.

Urbanización Mercurio.

¿Cómo saber si tu vivienda está incluida en el corte de agua de Sedapal?

Los usuarios pueden verificar si su domicilio está comprendido en la programación a través de los canales oficiales de Sedapal, donde se detallan las zonas afectadas y los horarios de suspensión del servicio.

Ante esta situación, se recomienda almacenar agua potable en recipientes limpios y tapados, priorizar su uso para la preparación de alimentos y la higiene personal, y evitar actividades que impliquen un consumo innecesario.