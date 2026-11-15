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¡HASTA 13 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma CORTE MASIVO este lunes 16 de noviembre en Lima: revisa AQUÍ las zonas afectadas

Sedapal anunció la suspensión temporal del servicio de agua potable en sectores de cuatro distritos de Lima. Conoce las urbanizaciones, asentamientos humanos y horarios afectados este lunes 16 de noviembre.

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    Sedapal confirma corte de agua hoy
    ¡HASTA 13 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma CORTE MASIVO este lunes 16 de noviembre en Lima: revisa AQUÍ las zonas afectadas

    ¡Atención, vecinos de Lima! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua para este lunes 16 de noviembre de 2026, que dejará sin suministro hasta por 13 horas a determinados sectores de la capital. La interrupción afectará a familias de cuatro distritos, por lo que se recomienda almacenar agua con anticipación y revisar los horarios establecidos.

    De acuerdo con la programación difundida por la empresa, la suspensión responde a trabajos de mantenimiento preventivo, limpieza de reservorios y empalmes de tuberías. Estas labores buscan garantizar el funcionamiento adecuado de las redes de distribución y mejorar la calidad del servicio.

    Es importante precisar que el corte no comprenderá la totalidad de los distritos anunciados, sino únicamente determinadas urbanizaciones, calles, agrupaciones y asentamientos humanos.

    ¿Qué distritos de Lima se quedarán sin agua este lunes 16 de noviembre?

    Según el cronograma difundido por Sedapal, las interrupciones comenzarán desde las 8:00 a. m. en algunas zonas y se prolongarán hasta las 11:50 p. m. en otras.

    DistritoHorario del corteDuración
    Pachacámac8:00 a. m. a 8:00 p. m.12 horas
    Lurigancho-Chosica8:00 a. m. a 8:00 p. m. / 12:00 m. a 11:50 p. m.Hasta 12 horas
    San Juan de Lurigancho9:00 a. m. a 10:00 p. m.13 horas
    Los Olivos12:00 m. a 8:00 p. m.8 horas

    Pachacámac: sectores que estarán 12 horas sin agua

    En Pachacámac, la suspensión comenzará a las 8:00 a. m. y finalizará a las 8:00 p. m.

    Entre las zonas afectadas figuran:

    • Manchay.
    • Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio).
    • Centro poblado Balcón del Cielo.
    • Sectores 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445 y 446.

    Sedapal también ha incluido otros sectores de Pachacámac en su programación, por lo que los vecinos deben revisar el detalle de las zonas comprendidas en el aviso oficial.

    Lurigancho-Chosica: dos horarios de suspensión

    En Lurigancho-Chosica, los cortes se realizarán en dos franjas horarias:

    • De 8:00 a. m. a 8:00 p. m.: urbanización El Mirasol de Huampaní, quinta etapa, desde la calle 14 hasta la calle 28.
    • De 12:00 del mediodía a 11:50 p. m.: urbanización El Mirasol de Huampaní, quinta etapa, y tercera etapa, desde la calle 11 hasta la calle 14.

    Los residentes de estas zonas deberán tener en cuenta el horario correspondiente a su dirección para organizar sus actividades.

    San Juan de Lurigancho: corte de agua de hasta 13 horas

    San Juan de Lurigancho registrará una de las interrupciones más prolongadas de la jornada. El corte está programado desde las 9:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.

    Los sectores afectados serán:

    • Agrupación Sagrado Corazón de Jesús de Cristo Rey.
    • Agrupación Cristo Rey Ampliación 5.
    • Agrupación Los Jardines de Santa Rosa de Lima.
    • Agrupación Nueva Cruz.
    • Asentamiento humano PI Nuevo San Juan, sector María de Jesús.
    • Agrupación Nuevo Amanecer UDEPZA.
    • Agrupación Lomas de Cristo Rey.

    Los Olivos: zonas que estarán 8 horas sin agua

    En Los Olivos, la interrupción comenzará a las 12:00 del mediodía y se extenderá hasta las 8:00 p. m.

    Los sectores comprendidos son:

    • Asentamiento humano Mercurio Alto.
    • Asentamiento humano Mercurio Alto Ampliación.
    • Asentamiento humano Mercurio Alto Ampliación, comité 8.
    • Asentamiento humano Sarita Colonia.
    • Pueblo joven José Carlos Mariátegui.
    • Urbanización Mercurio.

    ¿Cómo saber si tu vivienda está incluida en el corte de agua de Sedapal?

    Los usuarios pueden verificar si su domicilio está comprendido en la programación a través de los canales oficiales de Sedapal, donde se detallan las zonas afectadas y los horarios de suspensión del servicio.

    Ante esta situación, se recomienda almacenar agua potable en recipientes limpios y tapados, priorizar su uso para la preparación de alimentos y la higiene personal, y evitar actividades que impliquen un consumo innecesario.

    Finalmente, los vecinos deben mantenerse atentos a las actualizaciones de la empresa, debido a que los horarios podrían modificarse según el desarrollo de los trabajos programados.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡HASTA 13 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma CORTE MASIVO este lunes 16 de noviembre en Lima: revisa AQUÍ las zonas afectadas
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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