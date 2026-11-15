¡HASTA 13 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma CORTE MASIVO este lunes 16 de noviembre en Lima: revisa AQUÍ las zonas afectadas

¡HASTA 13 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma CORTE MASIVO este lunes 16 de noviembre en Lima: revisa AQUÍ las zonas afectadasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Atención, vecinos de Lima! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua para este lunes 16 de noviembre de 2026, que dejará sin suministro hasta por 13 horas a determinados sectores de la capital. La interrupción afectará a familias de cuatro distritos, por lo que se recomienda almacenar agua con anticipación y revisar los horarios establecidos.
De acuerdo con la programación difundida por la empresa, la suspensión responde a trabajos de mantenimiento preventivo, limpieza de reservorios y empalmes de tuberías. Estas labores buscan garantizar el funcionamiento adecuado de las redes de distribución y mejorar la calidad del servicio.
Es importante precisar que el corte no comprenderá la totalidad de los distritos anunciados, sino únicamente determinadas urbanizaciones, calles, agrupaciones y asentamientos humanos.
¿Qué distritos de Lima se quedarán sin agua este lunes 16 de noviembre?
Según el cronograma difundido por Sedapal, las interrupciones comenzarán desde las 8:00 a. m. en algunas zonas y se prolongarán hasta las 11:50 p. m. en otras.
|Distrito
|Horario del corte
|Duración
|Pachacámac
|8:00 a. m. a 8:00 p. m.
|12 horas
|Lurigancho-Chosica
|8:00 a. m. a 8:00 p. m. / 12:00 m. a 11:50 p. m.
|Hasta 12 horas
|San Juan de Lurigancho
|9:00 a. m. a 10:00 p. m.
|13 horas
|Los Olivos
|12:00 m. a 8:00 p. m.
|8 horas
Pachacámac: sectores que estarán 12 horas sin agua
En Pachacámac, la suspensión comenzará a las 8:00 a. m. y finalizará a las 8:00 p. m.
Entre las zonas afectadas figuran:
- Manchay.
- Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio).
- Centro poblado Balcón del Cielo.
- Sectores 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445 y 446.
Sedapal también ha incluido otros sectores de Pachacámac en su programación, por lo que los vecinos deben revisar el detalle de las zonas comprendidas en el aviso oficial.
Lurigancho-Chosica: dos horarios de suspensión
En Lurigancho-Chosica, los cortes se realizarán en dos franjas horarias:
- De 8:00 a. m. a 8:00 p. m.: urbanización El Mirasol de Huampaní, quinta etapa, desde la calle 14 hasta la calle 28.
- De 12:00 del mediodía a 11:50 p. m.: urbanización El Mirasol de Huampaní, quinta etapa, y tercera etapa, desde la calle 11 hasta la calle 14.
Los residentes de estas zonas deberán tener en cuenta el horario correspondiente a su dirección para organizar sus actividades.
San Juan de Lurigancho: corte de agua de hasta 13 horas
San Juan de Lurigancho registrará una de las interrupciones más prolongadas de la jornada. El corte está programado desde las 9:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.
Los sectores afectados serán:
- Agrupación Sagrado Corazón de Jesús de Cristo Rey.
- Agrupación Cristo Rey Ampliación 5.
- Agrupación Los Jardines de Santa Rosa de Lima.
- Agrupación Nueva Cruz.
- Asentamiento humano PI Nuevo San Juan, sector María de Jesús.
- Agrupación Nuevo Amanecer UDEPZA.
- Agrupación Lomas de Cristo Rey.
Los Olivos: zonas que estarán 8 horas sin agua
En Los Olivos, la interrupción comenzará a las 12:00 del mediodía y se extenderá hasta las 8:00 p. m.
Los sectores comprendidos son:
- Asentamiento humano Mercurio Alto.
- Asentamiento humano Mercurio Alto Ampliación.
- Asentamiento humano Mercurio Alto Ampliación, comité 8.
- Asentamiento humano Sarita Colonia.
- Pueblo joven José Carlos Mariátegui.
- Urbanización Mercurio.
¿Cómo saber si tu vivienda está incluida en el corte de agua de Sedapal?
Los usuarios pueden verificar si su domicilio está comprendido en la programación a través de los canales oficiales de Sedapal, donde se detallan las zonas afectadas y los horarios de suspensión del servicio.
Ante esta situación, se recomienda almacenar agua potable en recipientes limpios y tapados, priorizar su uso para la preparación de alimentos y la higiene personal, y evitar actividades que impliquen un consumo innecesario.
Finalmente, los vecinos deben mantenerse atentos a las actualizaciones de la empresa, debido a que los horarios podrían modificarse según el desarrollo de los trabajos programados.